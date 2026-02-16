Android için strateji ve rol yapma oyunları arasında öne çıkan Arknights: Endfield APK, üs kurma mekanikleri ve hikâye odaklı oynanışıyla eğlenceli bir bilim kurgu deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda üs kurabilir, kaynak yönetebilir ve taktiksel savaş mekaniklerini bir araya getirerek oynayabilirsiniz.

İnternet bağlantısı, güncellemeler ve çevrim içi içerikler için gereklidir.

Oyun, hikâye anlatımı ve keşif odaklı yapısıyla uzun süreli oynanış sunar.

Arknights: Endfield APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, strateji ve rol yapmayı bir araya getiren kapsamlı bir bilim kurgu oyunudur. Oyuncular, Talos-II adlı gizemli bir gezegende insanlığın yeni medeniyetini inşa etmeye çalışır.

Oyunda Endfield Industries’in yöneticisi olarak operatörlerinize liderlik eder, bilinmeyen yerleri keşfeder ve insanlığın sınırlarını genişletirsiniz. Üretim tesisleri kurabilir ve kaynak toplayarak üretim hatları oluşturabilirsiniz.

Arknights: Endfield APK İndir

Arknights: Endfield APK, derin hikâyesi ve üs inşa etme mekanikleriyle uzun süreli bir oynanım sunar. Keşif ve savunma yapısıyla strateji severler için güzel bir alternatiftir.

Eğer strateji ve RPG türlerini seviyorsanız, siz de Arknights: Endfield APK’yı indirin!

Arknights: Endfield Oyunu Özellikleri

Android için strateji ve RPG oyunu

Üs kurma ve üretim hatları oluşturma

Kaynak toplama ve keşif sistemi

Hikâye odaklı bilim kurgu evreni

Operatörleri yönetme ve geliştirme

Taktiksel savaş mekanikleri