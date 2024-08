Oynamaktan Bıkmayacağınız En İyi Gacha Oyunlar

Son yılların yükselen trendlerinden biri olan gacha oyunlar pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Genellikle ücretsiz sunulan bu oyunlar kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor ve onları uzun saatler boyunca ekran başında tutmayı başarıyor. Peki en iyi gacha oyunlar hangileri?

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Gacha Oyunlar

Arknights

Eğer biraz farklı bir gacha oyunu arıyorsanız, Arknights iyi bir seçenek olabilir. Bu oyun, düşmanlar üssünüze sızmadan önce onları yok etmek için operatörlerinizi savaş alanına gönderdiğiniz üstten görünümlü taktiksel bir kule savunma oyunudur. Geliştirici Hypergryph, sıradan gacha oyunları trendinin dışına çıkarak tek bir hatanın bile sonucu belirleyebileceği derin bir strateji oyunu deneyimi sunuyor.

Bununla birlikte oyun ne kadar zorlayıcı olursa olsun F2P (ücretsiz oynayan) kullanıcılar premium seçeneklere başvurmadan tüm içeriği tamamlayabilirler. Oyunun içeriği oldukça doyurucu ve tatmin edici.

AFK Journey

AFK Journey listemizdeki daha yeni oyunlardan biri ancak kısa zamanda epey popüler hale geldi. Reklamlarını görmüş olabileceğiniz bu yapım, yüksek fantezi RPG oyunudur. Açık dünya haritasında sıra tabanlı savaşlara katılan elf korucuları, cesur şövalyeler ve büyücülerle dolu bu oyun eminiz ki pek çok kişinin ilgisini çekecektir.

Oyunun isminden dolayı AFK Journey’i bir idle oyun sanabilirsiniz. AFK Arena'nın devam oyunu gibi gözükse de o kadar idle bir oyun değil. Rahat oynanan ama o kadar da idle olmayan, daha basit ve zorlanmayacağınız bir oyun arıyorsanız AFK journey tam size göre.

Genshin Impact

Tartışmasız en popüler gacha oyunu desek yanılmış olmayız herhalde değil mi? Pek çok kişinin ilk oynadığı gacha oyunu olan Genshin Impact 2020 yılında çıkış yaptı ve o günden bu güne kadar sürekli kendi oyuncusunu tutmayı başardı. Şüphesiz en iyi gacha oyunlarından biri olan Genshin Impact’in başarısı kesinlikle şans eseri değil.

Son dönemde çıkan bazı iddialı gacha oyunları Genshin Impact’in tahtını biraz olsun sallamış olsa da (yazımızın devamında bahsedeceğiz) hala pek çok kişi ayıla bayıla Genshin Impact oynamaya devam ediyor.

Honkai Star Rail

Genshin Impact’in yapımcıları olan miHoYo’nun bir diğer gacha oyunu da Honkai Star Rail. 2023 yılında çıkış yapan Honkai Star Rail farklı elementlere ve dövüş stillerine sahip harika karakterler barındırıyor. “Genshin Impact’in uzayda geçen versiyonu” gibi olan Honkai Star Rail pek çok kişinin Genshin Impact’ten sonraki ilk durağı oluyor desek yanılmayız herhalde.

Wuthering Waves

2024 yılında çıkış yapan Wuthering Waves Genshin Impact’in tahtını sallamışa benziyor. Listemizdeki en yeni oyunlardan biri olan Wuthering Waves, dövüş sistemi ve oynanışı ile diğer tüm gachalardan ayrılıyor. Pek çok kişi için şu an en iyi gacha oyunu Wuthering Waves olmuş durumda.

Oyunun içerisindeki pek çok yeni mekanik ise oyunculara farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Oldukça iddialı bir oyun olan ve iyi bir çıkış yakalayan Wuthering Waves bakalım bu başarısını sürdürebilecek mi?

Zenless Zone Zero

2024 yılında çıkmış bir diğer gacha oyunu ise Zenless Zone Zero. Honkai Star Rail ve Genshin Impact’in yapımcıları olan miHoYo’nun bir diğer gacha oyunu olan Zenless Zone Zero oldukça farklı bir atmosfere sahip. Galaktik bilim kurguyu ve yüksek fantezi temasını kenara bırakan miHoYo, Zenless Zone Zero ile şehir temasını bizlere sunuyor. Bir şehir RPG’si olan Zenless Zone Zero diğer miHoYo oyunlarından da biraz farklı gözüküyor.

Tarz, içerik ve dövüş mekaniklerinin farklı olması sebebi ile farklı bir gacha deneyimi arayan oyuncular Zenless Zone Zero’ya bir göz atabilirler. En iyi gacha oyunlarından biri olan Zenless Zone Zero kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ediyor.

Marvel Strike Force

Marvel oyunları içerisinde son derece farklı bir konumda olan Marvel Strike Force özünde bir RPG oyunu. 2018 yılında piyasaya sürülen, Scopely tarafından geliştirilen ve yayınlanan, oynaması ücretsiz bir mobil oyundur. Marvel evrenindeki süper kahraman ve kötü karakterlerden oluşan bir ekip kurarak, hikaye tabanlı görevlerde ve diğer oyunculara karşı savaşlarda yer aldığımız bu oyun gacha mekaniklerine sahiptir.

Raid: Shadow Legends

Reklamlarda ve ücretli ortaklıklarla sürekli görmüş olabileceğiniz bir oyun olan Raid: Shadow Legends da bir gacha oyunu. Öyle ki, Raid: Shadow Legends’ın o kadar çok reklamı yapıldı, o kadar fazla yayıncı tarafından ücretli bir şekilde tanıtıldı ki Raid: Shadow Legends oyunu adeta bir meme oldu. Elbette bu oyunu sadece para alanlar oynamıyor.

Oyunu para almadan oynayan, gereçek oyuncular tarafından da epey övülen bu oyun yüksek puanlar topladı. Her yerde sürekli Raid: Shadow Legends görüyorsanız ve artık “neymiş bu oyun yahu” diyorsanız belki de gerçekten oynama vaktiniz gelmiştir.

En iyi gacha oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz gacha oyunları oynuyor musunuz? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka gacha oyunları var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.