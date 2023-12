Funselektor Labs Inc.

art of rally

art of rally, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz üstten aşağı görünüme sahip bir ralli oyunudur.

Berkcan Aktürk - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yukarıdan aşağıya görünümle ralli keyfi yaşayabileceğiniz art of rally'de, renkli ve stilize edilmiş grafiklerle birlikte tatlı bir ralli deneyimi yaşayabilirsiniz. İkonik ralli arabaların direksiyonuna geçebileceğiniz bu oyunda, birçok modda yarışabilir ve diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Online olarak oynayabileceğiniz art of rally'de, günlük ve haftalık olarak belirlenen liderlik tablosunda adınızı üst sıralara yazdırabilirsiniz. Seçebileceğiniz farklı haritalar ve arabalar sayesinde çeşitliliği bol bir ralli keyfi çıkarabilirsiniz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak; oyuncular tarafından en çok beğenilen özelliklerinden biri art of rally'nin grafikleri oldu. Sanatsal bir yapıya sahip bu grafikler, oyuna hem farklı bir hava katmış hem de eski oyun tarzını yenilikçi bir yapıyla oyunculara sunmuş.

art of rally İndir

Evet, şimdi gelelim oyunun kontrollerine. Üstten aşağıya kuş bakışı bir kontrol mekanizması olduğunu söylemiştik. Bu görünümün yanı sıra, aracın kontrolleri gerçekten tatmin edecek seviyede. Virajları dönerken, orman yollarından ilerlerken ve zemin değiştirirken kontrollerin akıcılığını görebilirsiniz.

Tabii ki her ralli aracının kendine özgü hareketi ve kayma noktası vardır. Bunu da oyunun içerisine tam olarak ekleyen geliştiriciler, art of rally'ye artı bir katkı sağlamışa benziyor. Siz de ralli oyunlarından keyif alıyorsanız, art of rally indirerek sanatsal ralli deneyimi yaşayabilirsiniz.

art of rally Sistem Gereksinimleri