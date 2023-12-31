art of rally
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Funselektor Labs Inc.
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art of rally, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz üstten aşağı görünüme sahip bir ralli oyunudur.
Yukarıdan aşağıya görünümle ralli keyfi yaşayabileceğiniz art of rally'de, renkli ve stilize edilmiş grafiklerle birlikte tatlı bir ralli deneyimi yaşayabilirsiniz. İkonik ralli arabaların direksiyonuna geçebileceğiniz bu oyunda, birçok modda yarışabilir ve diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.
Online olarak oynayabileceğiniz art of rally'de, günlük ve haftalık olarak belirlenen liderlik tablosunda adınızı üst sıralara yazdırabilirsiniz. Seçebileceğiniz farklı haritalar ve arabalar sayesinde çeşitliliği bol bir ralli keyfi çıkarabilirsiniz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak; oyuncular tarafından en çok beğenilen özelliklerinden biri art of rally'nin grafikleri oldu. Sanatsal bir yapıya sahip bu grafikler, oyuna hem farklı bir hava katmış hem de eski oyun tarzını yenilikçi bir yapıyla oyunculara sunmuş.
art of rally İndir
Evet, şimdi gelelim oyunun kontrollerine. Üstten aşağıya kuş bakışı bir kontrol mekanizması olduğunu söylemiştik. Bu görünümün yanı sıra, aracın kontrolleri gerçekten tatmin edecek seviyede. Virajları dönerken, orman yollarından ilerlerken ve zemin değiştirirken kontrollerin akıcılığını görebilirsiniz.
Tabii ki her ralli aracının kendine özgü hareketi ve kayma noktası vardır. Bunu da oyunun içerisine tam olarak ekleyen geliştiriciler, art of rally'ye artı bir katkı sağlamışa benziyor. Siz de ralli oyunlarından keyif alıyorsanız, art of rally indirerek sanatsal ralli deneyimi yaşayabilirsiniz.
art of rally Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8
- İşlemci: Intel Core i3 2,9 GHz veya AMD eşdeğeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX650 veya AMD eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Art of Rally
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Funselektor Labs Inc.
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2024'te iOS cihazlara çıkış yapacak olan Art of Rally, akıllı cihazlarınızda ralli keyfi yaşamanıza olanak tanıyor.
18 Ocak 2024'te çıkması planlanan Art of Rally, sanatsal tasarımı ve yukarıdan aşağıya bakış açısıyla birlikte oyunculara sunuluyor. İlgi çekici bir yapıya sahip olan bu oyunda, farklı türdeki araçları deneyimleyebilir ve sıralama için yarışlara katılabilirsiniz.
Her hafta ve gün için düzenlenen sıralama tablosuna girmek için en iyi süreyi yapmalı ve diğer oyuncuların önüne geçmelisiniz. PC'lerde çıkış yapmış olan bu oyun, akıllı cihazlar için yakında çıkış yapacak.
Üstten aşağıya kuş bakışı görünümle birlikte aracınızı hareket ettiriyorsunuz. Hem etraftaki güzel grafikleri görebilir, hem de sürüş keyif yaşayabilirsiniz. Kontroller ve oynanış açısından da üst düzey bir mekanizmaya sahip olan bu oyunda, her aracın farklı kontrollerini deneyebilirsiniz. 60, 70 ve 80'li yılların özel ralli araçlarını kullanın, en iyi süreyi yapın ve kariyer modunda karakterinizi geliştirin.
Art of Rally İndir
Oyunun yarışıp sıralamaya girdiğimiz online modunun yanı sıra, kariyer modunda ilerleyebileceğimiz ayrı bir modu da bulunuyor. Ralli severlerin çokça seveceği ve keyif alarak oynayacağı Art of Rally'yi indirerek, siz de iOS cihazlarınızda sanatsal sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.