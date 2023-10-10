Direksiyon Seti ile Oynanan Oyunlar - 2023

Direksiyon seti ile oynanan oyunlar, klavye aracılığıyla oynanan yapımlara kıyasla daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Gerçekçi deneyimin yanı sıra uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine de yardım ediyor.

Bu rehberde direksiyon seti ile oynanan oyun önerileri arayan kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız rehberde etkileyici grafikleri ve başarılı oynanış sistemi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran pek çok yapım bulunuyor.

Direksiyon Seti ile Oynanan Oyunlar Listesi

F1 23

DIRT 5

iRacing

Project Cars 2

DIRT Rally 2.0

Assetto Corsa

GRID Legends

BeamNG Drive

Gran Turismo 7

Forza Horizon 5

Euro Truck Simulator 2

Need for Speed Heat

Forza Motorsport

Direksiyon seti ile oynanabilen oyun önerisi arayan kişiler için çeşitli yapımları sıraladık. Listede yer alan oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

F1 23

Formula 1 yarış deneyimi sunan F1 23, Codemasters tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun 2023 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. Etkileyici grafiklere sahip olan yapımda çok başarılı oynanış sistemi mevcut. Popüler oyun 81 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

DIRT 5

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan DIRT 5, off-road yarış deneyimi sunuyor. Çeşitli modların yer aldığı oyun 2020 yılının kasım ayında satışa sunuldu. Codemasters tarafından geliştirilen yapım 72 Metacritic puanına sahip.

iRacing

Simülasyon oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan iRacing, gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Başarılı şekilde tasarlanmış yarış pistlerinin yer aldığı oyun kaliteli grafiklere sahip. Yıllardır popülerliğini devam ettiren iRacing'de uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Project Cars 2

2017 yılında piyasaya sürülen Project CARS 2, gerçekçi sürüş deneyimi ve etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen oyunda dinamik mevsim ve çeşitli modlar mevcut. Çoğu oyuncu tarafından beğenilen oyun 84 Metacritic puanına sahip.

DIRT Rally 2.0

Simülasyon türünün başarılı örneklerinden biri olan DIRT Rally 2.0'da başarılı şekilde tasarlanmış pistler ve 50'den fazla arazi aracı bulunuyor. Codemasters tarafından geliştirilen oyunda 84 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor. Söz konusu yapım 2019 yılında piyasaya sürüldü.

Assetto Corsa

Kunos Simulazioni tarafından geliştirilen ve yayımlanan Assetto Corsa, 2014 yılında satışa sunuldu. 85 Metacritic puanıyla dikkat çeken oyun, sahip olduğu gerçekçi sürüş deneyimi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. Oyunda kullanabileceğiniz pek çok otomobil bulunuyor.

GRID Legends

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği GRID Legends, Codemasters tarafından geliştirildi. 2022 yılında piyasaya sürülen yapım, direksiyon setiyle oynanabilen oyunlar arasında bulunuyor. Başarılı şekilde tasarlanmış pistlere sahip olan oyunda çeşitli otomobiller yer alıyor.

BeamNG Drive

BeamNG tarafından geliştirilen ve yayımlanan BeamNG Drive, 2015 yılının mayıs ayında satışa sunuldu. Tek oyunculu moda sahip olan yapım, gerçekçi sürüş deneyimi ile dikkat çekiyor. Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran oyunda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Gran Turismo 7

Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanan ve Polyphony Digital tarafından geliştirilen Gran Turismo 7, 2022 yılının mart ayında PlayStation 5 ve PlayStation 4 isimli konsollar için piyasaya sürüldü. Yarış simülasyonu türündeki yapımda çeşitli modlar mevcut.

Forza Horizon 5

Açık dünya yarış oyunu türündeki Forza Horizon 5, Playground Games tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyun 2021 yılının kasım ayında çıktı. Meksika'da geçen yapım etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor. Forza Horizon 5 ayrıca başarılı oynanışıyla da öne çıkıyor.

Euro Truck Simulator 2

2012 yılının ekim ayında piyasaya sürülen ve yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Euro Truck Simulator 2, açık dünya simülasyon türünde bir oyundur. SCS Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda tıra eklenen yükleri belirlenen yerlere götürmeye çalışıyoruz.

Need for Speed Heat

En iyi yarış oyunları arasında yer alan Need for Speed Heat, oyuncuların uzun süre eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Ghost Games tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Electronic Arts üstlendi. 2019 yılında piyasaya sürülen oyun 72 Metacritic puanına sahip.

Forza Motorsport

Direksiyon ile oynanan oyun önerileri listesinin son sırasında Forza Motorsport yer alıyor. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyun 2023 yılında satışa sunuldu. Turn 10 tarafından geliştirilen oyunda çok sayıda otomobil, çeşitli pistler bulunuyor. Yarış simülasyonu türündeki oyun ayrıca gerçekçi sürüş deneyimi sunuyor.

Bu rehberde direksiyon seti ile oynanan oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.