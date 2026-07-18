Ascend to ZERO, çöken bir bilim kurgu evreninde geçen ve zamanı dondurarak düşman dalgalarıyla savaştığınız heyecan verici bir aksiyon oyunudur.

Tunahan Karakış - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Ascend to ZERO, çöken bir bilim kurgu evreninde geçen ve zaman kontrolüne dayalı ilerleyiş sunan bir aksiyon oyunudur.

Amacınız yalnız bir savaşçı olarak düşman dalgalarına karşı savaşmak ve zamanı kullanarak hayatta kalmaktır.

Zamanı dondurma yeteneği sayesinde düşman saldırılarından kaçınabilir, hızlı reflekslerinizle yoğun çatışmalardan sağ çıkabilirsiniz.

Ascend to ZERO, zamanı durdurma yeteneğine dayanan bir aksiyon roguelike oyunudur. Yapımda tek bir karakteri kontrol ederek düşmanlarla savaşmaya, yolları temizlemeye ve güçlenerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Kısacası oyunun temel yapısı zamanı kontrol ederek savaşmak, yeni yetenekler açmak ve her denemede daha da güçlenmek üzerine kurulu diyebiliriz.

Ascend to ZERO İndir

Tabii bunu yaparken bazı zorlukları da aşmanız gerekecek. Örneğin ilerlerken giderek güçlenen düşmanlarla savaşmanız ve yoğun saldırılardan sağ çıkmanız gerekecek. Ayrıca öldüğünüzde maceraya en baştan başlamak da bir hayli önemli bir zorluk. Öte yandan her oynayışınızda geçmişin hatalarıyla şekillenen farklı aşamaları geçmeniz gerekiyor.

Ascend to ZERO'nun dövüş sistemi zamanı kontrol etmeye ve hızlı aksiyona dayanıyor. Yani zamanı dondurma yeteneğinizi kullanarak düşmanlara karşı farklı saldırılar uygulayabiliyorsunuz. Tabii sadece saldırmak yeterli değil. Düşmanların yoğun ateşine karşı zamanlamaya dayalı kaçınma ve refleks mekaniklerini de kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde oyunu kaybedip en başa dönebilirsiniz.

Oyunda karakter gelişimi de oldukça önemli. Zira savaşlarda hayatta kaldıkça kendi oyun tarzınıza uygun yeni yetenekler açabiliyorsunuz ve mevcut silahlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Yüksek tempolu bilim kurgu oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Ascend to ZERO'ya bir şans verebilirsiniz.

Ascend to ZERO Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)

İşlemci: Intel® Core™ i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan