Ascend to ZERO
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.37 GB
- Üretici Flyway Games, Inc.
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Ascend to ZERO, çöken bir bilim kurgu evreninde geçen ve zamanı dondurarak düşman dalgalarıyla savaştığınız heyecan verici bir aksiyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Ascend to ZERO, çöken bir bilim kurgu evreninde geçen ve zaman kontrolüne dayalı ilerleyiş sunan bir aksiyon oyunudur.
- Amacınız yalnız bir savaşçı olarak düşman dalgalarına karşı savaşmak ve zamanı kullanarak hayatta kalmaktır.
- Zamanı dondurma yeteneği sayesinde düşman saldırılarından kaçınabilir, hızlı reflekslerinizle yoğun çatışmalardan sağ çıkabilirsiniz.
Ascend to ZERO, zamanı durdurma yeteneğine dayanan bir aksiyon roguelike oyunudur. Yapımda tek bir karakteri kontrol ederek düşmanlarla savaşmaya, yolları temizlemeye ve güçlenerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Kısacası oyunun temel yapısı zamanı kontrol ederek savaşmak, yeni yetenekler açmak ve her denemede daha da güçlenmek üzerine kurulu diyebiliriz.
Ascend to ZERO İndir
Tabii bunu yaparken bazı zorlukları da aşmanız gerekecek. Örneğin ilerlerken giderek güçlenen düşmanlarla savaşmanız ve yoğun saldırılardan sağ çıkmanız gerekecek. Ayrıca öldüğünüzde maceraya en baştan başlamak da bir hayli önemli bir zorluk. Öte yandan her oynayışınızda geçmişin hatalarıyla şekillenen farklı aşamaları geçmeniz gerekiyor.
Ascend to ZERO'nun dövüş sistemi zamanı kontrol etmeye ve hızlı aksiyona dayanıyor. Yani zamanı dondurma yeteneğinizi kullanarak düşmanlara karşı farklı saldırılar uygulayabiliyorsunuz. Tabii sadece saldırmak yeterli değil. Düşmanların yoğun ateşine karşı zamanlamaya dayalı kaçınma ve refleks mekaniklerini de kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde oyunu kaybedip en başa dönebilirsiniz.
Oyunda karakter gelişimi de oldukça önemli. Zira savaşlarda hayatta kaldıkça kendi oyun tarzınıza uygun yeni yetenekler açabiliyorsunuz ve mevcut silahlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Yüksek tempolu bilim kurgu oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Ascend to ZERO'ya bir şans verebilirsiniz.
Ascend to ZERO Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
- İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir)
- İşlemci: Intel® Core™ i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Ascend to ZERO'da temel amacımız ve hikayemiz nedir?
Yalnız bir savaşçı olarak çöken bir evrende ilerleyip, geçmişin hatalarını düzelterek geleceği yeniden yazmaktır.
Ascend to ZERO'da savaşlarda bize avantaj sağlayan temel mekanik nedir?
Zamanı istediğiniz an dondurarak düşmanları gafil avlayabilir ve saldırılarından kolayca kaçınabilirsiniz.
Ascend to ZERO'da ilerlerken karşımıza ne gibi tehlikeler çıkıyor?
Giderek güçlenen düşman orduları, yoğun saldırı yağmurları ve öldüğünüzde sizi en başa döndüren zorlu bir hayatta kalma sistemi bulunuyor.