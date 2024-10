Horizon Zero Dawn Remastered PC Sistem Gereksinimleri

31 Ekim 2024 tarihinde çıkış yapacak olan Horizon Zero Dawn Remastered için pek çok bilgi yayınlandı. Eğer siz de oyunu satın almadan önce Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimlerine bakmaya niyetliyseniz doğru yerdesiniz.

Horizon Zero Dawn Remastered’ın duyurulması epey tepkiye yol açtı. Zira Horizon Zero Dawn ilk olarak Playstation 4 için 2017 yılında, PC için de geliştirilmiş görselliği ile 2020 yılında yayınlandı. Horizon Zero Dawn’ın hem konsol hem de PC sürümü epey iyi görünüyordu. Hal böyle olduğundan pek çok kişi Horizon Zero Dawn’ın remastered sürümünü epey gereksiz buldu.

Eğer siz daha önce Horizon Zero Dawn oynamadıysanız bu sürüm tam size göre. Aksi halde maalesef bu versiyon size hiçbir anlam ifade etmeyecek. Yine de Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimlerine bakmak istiyorsanız gerekli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Horizon Zero Dawn Remastered Sistem Gereksinimleri

Horizon Zero Dawn Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit (versiyon 1909 ya da daha iyisi)

: Windows 10 64-bit (versiyon 1909 ya da daha iyisi) İşlemci : Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1300X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ya da AMD Radeon RX 5500 XT 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ya da AMD Radeon RX 5500 XT 4GB Depolama : 135 GB kullanılabilir alan

: 135 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 135 GB SSD alanı

Horizon Zero Dawn Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit (versiyon 1909 ya da daha iyisi)

: Windows 10 64-bit (versiyon 1909 ya da daha iyisi) İşlemci : Intel Core i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 ya da AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce RTX 3060 ya da AMD Radeon RX 5700 Depolama : 135 GB kullanılabilir alan

: 135 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 135 GB SSD alanı

Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimlerine baktığımızda oyunu açmak için en az GTX 1650 gücünde bir ekran kartı lazım. Oyunu en yüksek ayarlarda, akıcı bir şekilde oynayabilmek için ise RTX 3060 ayarında bir ekran kartına ihtiyacınız var. 16 GB RAM ise pek çok oyunda da olduğu gibi bu yapımda da isteniyor.

Horizon Zero Dawn Remastered Kaç GB?

Horizon Zero Dawn Remastered tam tamına 135 GB depolama alanı talep ediyor. Hem de oyunu SSD’ye kurmanızı istiyor. Günümüz oyunlarının artık bu kadar büyük olmasına alıştık. Horizon Zero Dawn Remastered’ı oynamak istiyorsanız SSD’nizde yeterince yer olduğuna emin olun.

Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Bilgisayarınız Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.