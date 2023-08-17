Dead Cells Benzeri 9 Oyun

Motion Twin tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dead Cells, 2018 yılında piyasaya çıktı. Çıkışından sonra büyük övgüler toplayan bu yapım daha sonra epey popüler oldu. Çıkışından yıllar sonra bile DLC’ler ile oyunlarını zenginleştiren geliştirici ekip oyuncuların ilgi ve alakasından epey memnun. Diğer geliştiriciler de Dead Cells’in başarısını gördü ve Dead Cells benzeri oyunlar yapmak için kolları sıvadı.

Şanslıyız ki günümüzde pek çok Dead Cells benzeri oyun piyasada yerini aldı. Bazıları çok tekdüze ve standart oyunlar olsa da bazıları epey dikkat çekici yapımlardı. 2D, sağa/sola ilerlediğimiz oyunların sayısı epey fazla ve biz de Dead Cells hayranları için en iyilerini listeledik. Dead Cells’ten sonra yeni bir oyun arayışındaysanız aşağıdaki oyunlara muhakkak bir bakın.

Dead Cells Benzeri Oyunlar

Noita

Foregone

Narita Boy

Moonscars

Hollow Knight

Katana ZERO

Salt and Sanctuary

Skul: The Hero Slayer

Sundered: Eldritch Edition

Noita

Aksiyon/rogue-like türündeki bir oyun olan Noita tıpkı Dead Cells gibi piksel grafiklere sahip bir yapım. Fizik tabanlı bir oyun olan Noita, Dead Cells benzeri oyunlar arayanlar için harika bir yapım. Çevreyi yıkabildiğiniz bu oyun epey zorlu bir oyun tecrübesi vadediyor.

Foregone

Dead Cells benzeri oyunlar içerisinde Dead Cells’e en çok benzeyen oyun belki de Foregone’dır. Hızlı ve akıcı bir oynanışa sahip olan Foregone Big Blue Bubble tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Rengarenk dünyasıyla bizlere sağlam bir oyun tecrübesi sunan Foregone görselliği ile bizleri etkilemeyi başardı.

Narita Boy

80’ler nostaljisi ile yanıp tutuşanlar için muhteşem bir oyun olan Narita Boy, retro tarzı ve gizemli hikayesi ile platform türünü sevenleri mest edecek bir yapım. Etkileyici bir atmosfere sahip olan Narita Boy 2021 yılında piyasaya çıktı.

Moonscars

Piksel grafiklere sahip bu oyun Souls-like ve Metroidvania türlerinin birleşimi diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Son derece karanlık ve ürkütücü bir atmosferi olan Moonscars, Dead Cells benzeri oyunlar listemizdeki en ağır ve yavaş oyunlardan bir tanesi. Dead Cells’in aksine daha gergin ve yavaş bir oyun arıyorsanız Moonscars’a bir göz atabilirsiniz.

Hollow Knight

Team Cherry tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hollow Knight kendi türünün en iyi örneklerinden biridir. En iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Hollow Knight; oynanışı, atmosferi, gizemli dünyası ve oynanışı ile sizlere benzersiz bir tecrübe sunacak. Eğer Dead Cells’i oynadıysanız ve Hollow Knight’ı henüz oynamadıysanız belki de bakmanız gereken ilk oyun Hollow Knight’tır.

Katana ZERO

Kısa bir oyun olmasına rağmen oldukça etkili bir oyun olan Katana ZERO aşırı hızlı oynanışı ve çarpıcı hikayesi ile zihnimizde yer etmiş bir oyun oldu. Harika müziklere sahip bu yapımı tek oturuşta bitirmeniz bile mümkün.

Salt and Sanctuary

2D Souls-like oyunları içerisinde belki de en iyisi olan Salt and Sanctuary, son derece özgün bir oyun. Hem görselliği hem dünyası ile Souls-like oyunları içerisinde kendine iyi bir yer edinen Salt and Sanctuary, Dead Cells oyuncularının ilgisini çekebilecek bir yapım.

Skul: The Hero Slayer

Her karesi buram buram Dead Cells kokan bu oyun SOUTHPAW GAMES tarafından geliştirildi ve NEOWIZ tarafından 2021 yılında yayınlandı. Zor bir oyun olan Skul: The Hero Slayer, mücadeleden hoşlanan aksiyon/roguelike oyuncuları için tatmin edici bir yapım.

Sundered: Eldritch Edition

H.P. Lovecraft'in eserlerinden etkilenerek yapılmış olan bu oyun Cthulhu hayranlarının sevebileceği bir yapım. Renk paleti oldukça geniş olan bu oyunda farklı pek çok bölgede karşımıza çıkan çeşitli düşmanlar ile sabaşıyoruz. Tek ekran üzerinden eşli olarak oynamanıza da imkan veren Sundered: Eldritch Edition bu özelliği ile benzer pek çok oyundan ayrılıyor.

Son zamanlarda pek çok Dead Cells benzeri oyun çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Elbette bu listede yer almayan pek çok Dead Cells benzeri oyun da var ancak yüzlerce oyun içerisinden hangisini oynayacağınıza karar vermek çok zor olurdu değil mi? Sizler için 9 tanesini seçtik.

Dead Cells benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka Dead Cells benzeri oyun var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.