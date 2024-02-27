Banishers: Ghosts of New Eden
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50.78 GB
- Üretici DON'T NOD
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Banishers: Ghosts of New Eden’da bambaşka bir dünya sizleri bekliyor. Hayalet avladığınız bu dünyada iki farklı karakter ile oynamaya başlayın.
DON'T NOD tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Banishers: Ghosts of New Eden 2024 yılında sessiz sedasız bir çıkış yaptı. Çıktıktan sonra bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Banishers: Ghosts of New Eden genel olarak olumlu tepkiler aldı.
Görsel olarak da çok başarılı bir oyun olan Banishers: Ghosts of New Eden oynanış olarak da tatmin edici. Özellikle yaratıklar ile dövüşmek son derece keyifli. AA ile AAA arasında gidip gelen bir oyun olan Banishers: Ghosts of New Eden farklı bir aksiyon RPG arayanlar için ideal bir yapım.
Banishers: Ghosts of New Eden İndir
Siz de hemen Banishers: Ghosts of New Eden indirin ve hayaletleri avlamaya başlayın. İki farklı karakter arasında geçiş yaparak hikayeyi takip edin ve hayaletleri defedin.
Banishers: Ghosts of New Eden Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 4 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 52 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 30 FPS 1920x1080 çözünürlükte ve düşük ayarlarda
İlgi çekici hikaye
Sağlam oynanış
Oldukça iyi grafikler
Farklı ve merak uyandırıcı bir dünya
Türkçe dil desteğinin bulunmayışı