Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden’da bambaşka bir dünya sizleri bekliyor. Hayalet avladığınız bu dünyada iki farklı karakter ile oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DON'T NOD tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Banishers: Ghosts of New Eden 2024 yılında sessiz sedasız bir çıkış yaptı. Çıktıktan sonra bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Banishers: Ghosts of New Eden genel olarak olumlu tepkiler aldı.

Görsel olarak da çok başarılı bir oyun olan Banishers: Ghosts of New Eden oynanış olarak da tatmin edici. Özellikle yaratıklar ile dövüşmek son derece keyifli. AA ile AAA arasında gidip gelen bir oyun olan Banishers: Ghosts of New Eden farklı bir aksiyon RPG arayanlar için ideal bir yapım.

Banishers: Ghosts of New Eden İndir

Siz de hemen Banishers: Ghosts of New Eden indirin ve hayaletleri avlamaya başlayın. İki farklı karakter arasında geçiş yaparak hikayeyi takip edin ve hayaletleri defedin.

Banishers: Ghosts of New Eden Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit İşlemci : Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G

: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 4 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580

: 4 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 52 GB kullanılabilir alan

: 52 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 30 FPS 1920x1080 çözünürlükte ve düşük ayarlarda