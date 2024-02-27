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Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 50.78 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici DON'T NOD
  • İndir

Banishers: Ghosts of New Eden’da bambaşka bir dünya sizleri bekliyor. Hayalet avladığınız bu dünyada iki farklı karakter ile oynamaya başlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

DON'T NOD tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Banishers: Ghosts of New Eden 2024 yılında sessiz sedasız bir çıkış yaptı. Çıktıktan sonra bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Banishers: Ghosts of New Eden genel olarak olumlu tepkiler aldı. 

Görsel olarak da çok başarılı bir oyun olan Banishers: Ghosts of New Eden oynanış olarak da tatmin edici. Özellikle yaratıklar ile dövüşmek son derece keyifli. AA ile AAA arasında gidip gelen bir oyun olan Banishers: Ghosts of New Eden farklı bir aksiyon RPG arayanlar için ideal bir yapım.

Banishers: Ghosts of New Eden İndir

Siz de hemen Banishers: Ghosts of New Eden indirin ve hayaletleri avlamaya başlayın. İki farklı karakter arasında geçiş yaparak hikayeyi takip edin ve hayaletleri defedin.

Banishers: Ghosts of New Eden Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 4 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 52 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: 30 FPS 1920x1080 çözünürlükte ve düşük ayarlarda
ARTILAR

İlgi çekici hikaye

Sağlam oynanış

Oldukça iyi grafikler

Farklı ve merak uyandırıcı bir dünya

EKSİLER

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