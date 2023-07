Beast Lord: The New Land

Beast Lord: The New Land, bir hayvan kolonisi kurduğunuz android strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

StarUnion tarafından geliştirilen Beast Lord: The New Land, koloni kurarak gücünüzü arttırmaya çalıştığınız bir strateji oyunudur. Gücünüzü arttırmak için vahşi ormanlarda ilerlemelisiniz ve farklı türdeki hayvanların kilidini açarak, koloninizi geliştirmelisiniz.

Bu dehşet verici ormanlarda gücünüzü ve seviyenizi arttırmak, tam anlamıyla sizin sorumluluğunuzdadır. Aynı zamanda, Beast Lord: The New Land oyununda sizi olay örgüsüne bağlamak adına birçok sinematik bulunuyor.

Beast Lord: The New Land İndir

Beast Lord: The New Land'de, ilk seviyelerde zorluk yaşayabilirsiniz. Zaman geçtikçe, hayvanlarınızın yeteneklerinden faydalanmanız gerekecek. 3D görselleri ve göz alıcı grafikleriyle Beast Lord: The New Land, iyi bir oyun deneyimi yaşamanızı hedefliyor.

Seçtiğiniz bölgelerde çok sayıda tehlike bulunuyor. Yavrularınızın daha hızlı ve güvenli bir şekilde büyümesini istiyorsanız, güvenli bir ortam yaratmak zorundasınız. Bölgelerinizi korumak için de, üreteceğiniz canavar sayısını fazla tutmalısınız. Bu sayede, koloniniz hem yenilmez olacaktır hem de savaşlarda iyi hasar elde edecektir.

Bir hayvan kolonisi kurduğunuz Beast Lord: The New Land oyununda, gücünüzü birleştirmek adına ittifaklar kurabilirsiniz. Bu tehlikeli doğada hayatta kalmak ve bölgenizin en iyisi olmak istiyorsanız, Beast Lord: The New Land indirin ve hayvan koloninizi büyütün.