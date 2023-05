VR’da oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan Beat Saber’ı hemen indirin ve birbirinden güzel müzikler eşliğinde ışın kılıçlarınızı savurun.

Beat Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir ritim oyunu olan Beat Saber, ışın kılıçları kullanarak karşınıza çıkan blokları kestiğiniz bir VR (sanal gerçeklik) oyunu.

Oynayabileceğiniz en iyi VR oyunlarından biri olan Beat Saber’ı sanal gerçeklik cihazı sahibi olan herkese şiddetle öneriyoruz. Öyle ki, bu oyun sanal VR cihazı satın almanıza bile sebep olabilir. Sanal gerçeklik oyunları arasında şüphesiz en popüler yapımlardan biri olan Beat Saber’ı oynarken vaktin nasıl geçtiğini unutacaksınız.

Beat Saber İndir

Eğer siz de VR sahibi olmayı düşünüyorsanız ya da ileride böyle bir hobi edinmeye kararlıysanız hemen Beat Saber indirin. Bu benzersiz ritim oyununu kaçırmayın.

Beat Saber’da pek çok farklı tarzda müzik de bulunuyor. Beat Saber’ın kendi müziklerinin yanı sıra ünlü müzisyenlerin de şarkıları bulunuyor. Green Day, Imagine Dragons, Linkin Park, BTS, Skrillex, Billie Eilish, Lady Gaga, Fall Out Boy, Lizzo, The Weeknd, Panic! At The Disco ve Queen gibi pek çok müzisyenin şarkıları DLC olarak erişilebilir durumda.

Beat Saber Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i5 Sandy Bridge ya da eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 ya da eşdeğeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

VR Desteği: SteamVR