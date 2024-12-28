Batman; çizgi romanlarda, filmlerde, dizilerde pek çok kez işlenmiş bir karakter. Elbette video oyunlarında da defalarca yer alan Batman, pek çok küçük ve büyük yapımda karşımıza çıktı. Eğer Batman’in içinde olduğu gerçekten iyi bir oyun arıyorsanız bu liste tam size göre. İşte en iyi Batman oyunları:

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Batman Oyunları

Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman: Arkham City (2011)

Batman: Arkham Origins (2013)

Batman: Arkham Knight (2015)

Batman: Arkham Shadow (2024)

Listede dikkatinizi çekmiş olabilecek ilk şey elbette “Arkham” ifadesi olacaktır. Zira 80’lerden beri pek çok video oyununda Batman ana karakter ya da yan karakter olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef Arkham serisi hariç Batman’in pek “iyi” oyunu bulunmuyor. Bu nedenle biz de listemizi Arkham oyunları ile doldurduk.

Son dönemde çıkmış Suicide Squad: Kill the Justice League’i bu listeye de dahil edemiyoruz çünkü epey kötü şöhrete sahip bir oyun ve Batman’in olumlu mirasını lekeleyen bir yapım olduğunu belirtmekte fayda var. Yine de merak ediyorsanız deneyebilirsiniz. Gelin en iyi Batman oyunlarına yakından bakalım.

Batman: Arkham Asylum (2009)

Arkham serisinin ilk oyunu olan Batman: Arkham Asylum Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve WB Games tarafından yayınlanan bir aksiyon oyunudur. Batman’in Joker’i yakalayıp Arkham Akıl Hastanesi’ne teslim etmesiyle başlar ancak elbette hiçbir şey bu kadar basit değildir. Joker bu teslim olmayı bir tuzak olarak planlamış ve Arkham’ı ele geçirmiştir.

Oyun boyunca Batman, Arkham’ın karanlık ve tehlikeli koridorlarında ilerlerken Joker’in kontrolündeki mahkumlarla savaşır ve tehlikeli bulmacalar çözer. Poison Ivy, Killer Croc, Scarecrow ve Harley Quinn gibi tanıdık düşmanlar Joker'in planını destekler. Biz de Joker’i durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Bu oyundaki dövüş mekanikleri kelimenin tam anlamıyla devrimseldir. Öyle ki, hem sonrasında çıkan Arkham oyunları hem de pek çok aksiyon oyunu bu oyundaki dövüş mekaniklerini ya bire bir kopyalamış ya da büyük oranda esinlenmiştir.

Batman: Arkham City (2011)

Batman: Arkham City, Arkham Asylum olaylarından hemen sonrasını konu alır. Gotham şehri, suçluları kontrol altında tutmak için Arkham Akıl Hastanesi ve Blackgate Hapishanesi'nin yerine şehrin bir bölümünü dev bir açık hava hapishanesi olarak düzenler. Bu yeni bölgeye Arkham City adı verilir ve Hugo Strange tarafından yönetilmektedir. Hugo Strange, Batman’in gerçek kimliğini (Bruce Wayne) bildiği için onu da Arkham City’ye sokar.

Bu oyunda Batman’in hem Arkham City’nin tehlikeli ortamında düzeni sağlamaya çalışmasını hem de Hugo Strange’in gizemli Protocol 10 planını durdurmaya çalışmasını konu alınıyor. Batman; Joker, Penguin, Two-Face ve diğer birçok ikonik düşmanla karşılaşır.

Batman: Arkham Origins (2013)

Diğer Arkham oyunlarının aksine Origins, Rocksteady Studios tarafından değil, tüm serinin yayıncıso olan Warner Bros’un Montreal stüdyosu tarafından geliştirilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere önceki iki oyunun da öncesinde geçen Batman: Arkham Origins, Batman’in suçla mücadeledeki erken yıllarını konu alır.

Gotham şehri, Black Mask olarak bilinen Roman Sionis’in kontrolüne girer. Black Mask, Batman’i öldürmek için sekiz ölümcül suikastçıyı bir araya getirir ve ödül olarak büyük bir para teklif eder. Biz de Batman’in bu suikastçilerle mücadele ederken bir yandan da Gotham’ın suç dünyasını daha yakından tanımasını ve adalet anlayışını şekillendirmesine tanıklık ediyoruz.

Batman: Arkham Knight (2015)

Serinin final oyunu olan bu yapım son derece tartışmalı bir çıkışa imza attı. 2015 yılında çıkan Batman: Arkham Knight konsollarda son derece iyi çalışmasına karşın PC’de resmen oynanamaz haldeydi. Aşırı düşük kare hızları, takılmalar ve pek çok optimizasyon sıkıntısı ile çıkış yapan bu oyun esasında iyi bir oyun olmasına rağmen döneminde çokça eleştirilmişti.

Batman: Arkham Knight, Arkham City olaylarından sonra geçer. Joker’in ölümünün ardından Gotham kısa süreliğine sakin bir döneme girer ancak Scarecrow Gotham’ı kaosa sürüklemek için yeni bir korku gazı kullanmayı planlar. Şehri ele geçirmek için Arkham Knight isimli gizemli bir paralı askerle iş birliği yapar. Arkham Knight, Batman’e karşı kişisel bir kin besleyen, geçmişiyle bağlantılı biri olarak hikayenin merkezinde yer alır.

Bu oyunda Arkham Knight’ın kim olduğunu öğreniyoruz ve bizi epey iyi bir hikaye bekliyor. Görsel olarak nefes kesici bir yapım olan Arkham Knight’ın üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen adeta yıllanmış bir şarap gibi. Günümüzde bile hala keyifle oynanabilecek bir yapım.

Batman: Arkham Shadow (2024)

Tamamen Meta Quest 3 ve 3s için geliştirilmiş bir oyun olan Batman: Arkham Shadow bir VR oyunu. Pek çok oyuncu VR oyunu denildiği zaman yüzünü ekşitiyor fakat Batman: Arkham Shadow, hem VR oyunları hem de Batman oyunları için devrim niteliğinde bir yapım ancak çok az kişi bu durumun farkında.

Camouflaj tarafından geliştirilen ve Oculus Studios tarafından yayınlanan Batman: Arkham Shadow, kelimenin tam anlamıyla sizi Batman yapıyor ve Arkham sokaklarına sizi salıveriyor. Arkham serisinde gördüğümüz grafik ve oynanış tarzı mükemmel bir şekilde VR’a taşınmış.

Diğer tüm Arkham oyunlarından alışkın olduğumuz oynanış mekanikleri VR için tekrar elden geçirilmiş ve çok iyi bir şekilde aktarılmış. En iyi VR oyunlarından biri olan Batman: Arkham Shadow’u her Quest 3 ve 3s sahibi oynamalı. Eğer VR dünyasına giriş yapmak istiyorsanız Batman: Arkham Shadow çok iyi bir başlangıç noktası.

Batman: Arkham Origins olaylarından altı ay sonrasında geçen bu yapım bir yan oyun değil, ana seri ile direkt olarak bağlantılı. Gotham Şehri, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde, kendisini "Rat King" olarak adlandıran gizemli bir düşmanın tehdidi altındadır. Batman bu yeni düşmanı ve onun tarikatını durdurmak için harekete geçer.

Eğer en iyi Batman oyunlarını oynayabilecek PC’niz ya da VR’ınız yoksa veya halihazırda zaten bu oyunları oynadıysanız Android için en iyi 5 Batman oyununu listelediğimiz yazımıza da göz atabilirsiniz.

En iyi Batman oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin için en iyi Batman oyunları hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka iyi Batman oyunları var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.