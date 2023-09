Kaçırılan kardeşimizi bulmaya çalıştığımız Bramble: The Mountain King'de, zorlu parkurları ve düşmanları aşmamız gerekiyor.

İskandinav irfanından esinlenen Bramble: The Mountain King, sürükleyici hikayesiyle birlikte bir macera oyunudur. Masallardan ve fabllardan ilham alan bu atmosferik korku oynunu, Olle adındaki karakterimizle berber oynuyorsunuz. Bu genç çocuk, korkunç bir trol tarafından kaçırılan kardeşini bulmaya çalışıyor.

Olle, kardeşini bulma yolunda zorlu anlar yaşayacaktır. Eşsiz parkurlar, trollerle mücadeleler ve daha birçok macera yaşayacaktır. Bu sürükleyici hikayenin kahramanı olun ve Olle'ye kardeşini bulma konusunda yardımcı olun. Görevlerinizi yaparken oyunun dik öğrenme eğrisi ve korku unsurları, büyük ölçüde etkili olacaktır. Lakin, yılmadan yolunuza devam etmeli ve psikolojik olarak düşmemelisiniz.

Bramble: The Mountain King, yemyeşil dağları, yüksek şelaleleri ve sakin gölleriyle iyi hazırlanmış bir görselliğe sahip. Ortam grafiklerinin yanı sıra; The Mountain King'de aynı zamanda karakterler de iyi tasarlanmış. Yalnız, oyunda her küçük gördüğünüz ve dış görünüşünü sevdiğiniz şeylere yaklaşmamalısınız. Her düşmanın kendine özgü yetenekleri ve özellikleri bulunuyor. Yani anlayacağınız; kaçmanız ve savaşmanız gereken yerleri iyi analiz etmiş olmalısınız.

Küçük kız kardeşinizi bulup, efsanevi yaratıkları tek başınıza alt edin. Siz de Bramble: The Mountain King indirerek, bu sürükleyici hikayenin bir parçası olabilirsiniz.

