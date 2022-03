Call of Duty 4: Modern Warfare Türkçe yama sayesinde artık daha sürükleyici bir hal aldı.

Mehmet Karakaya

Gelmiş geçmiş en iyi aksiyon oyun serilerinden bir tanesi olan Call of Duty yine milyonlara hitap etmeye devam ediyor. Yıllardır her yıl birbirinden farklı sürümler ile konsol, bilgisayar ve mobil platformda karşımıza çıkan başarılı seri, yeni oyunları kadar eski oyunları ile de adından söz ettiriyor. Serinin başarılı oyunları arasında yer alan Call of Duty 4: Modern Warfare milyonlarca adet satmıştı. Yayınlandığı dönem satış listelerini alt üst eden başarılı oyun günümüzde pek de oynanmıyor. Serinin daha iyi grafiklerine sahip oyunları karşımıza çıkmaya devam ederken, oyun tutkunları da seriyi takip ediyorlar.

Call of Duty 4: Modern Warfare Özellikleri

Sürükleyici bir oynanış,

Aksiyon ve gerlim yüklü sahneler,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Birinci şahıs kamera açıları,

Birinci şahıs kamera açılarına ev sahipliği yapan oyunda sürükleyici bir oynanış yer alıyor. Aksiyon ve gerilim yüklü sahnelerde hayatta kalmaya çalışacak olan oyuncular, birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecek, görevlerin üstesinden gelmenin yolunu arayacaklar.

Oyunçeviri ekibi tarafından hazırlanan Call of Duty: Modern Warfare Türkçe Yaması. Oyunları artık daha verimli ve konusuna hakim bir şekilde oynamak istiyorsanız, Türkçe yama dosyalarını tamamen ücretsiz bir şekilde indirip oyuna uygulayabilir ve oyunları Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Belkide Call of Duty serisinin gelmiş geçmiş en iyi oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare 1 yani Call of Duty 4’ün Türkçe yamasını kurarak oyunun konusuna daha iyi hakim olabileceksiniz. Bu eşsiz maceraya siz de dahil olun. İlk kez bu oyun ile modern savaşa adım atan Call of Duty serisinin bu oyunla gidişatı da değişti.

Call of Duty 4: Modern Warfare Türkçe Yama İndir

Oyunçeviri ekibi tarafından Türkçe'ye çevrilen Call of Duty 4: Modern Warfare artık tamamen Türkçe olarak da oynanabiliyor. Ücretsiz olarak yayınlanan yama Windows platformunda oyuncuların imdadına yetişirken, Türk oyuncularında yüzü gülüyor. Basit bir çeviri dosyası olarak karşımıza çıkan yama dosyası, Windows platformunda kullanılabiliyor.

NOT: İndirmiş olduğunuz Türkçe yama dosyasını oyuna kurmak için gerekli talimatlar arşiv dosyasının içinde yer alıyor. Kurulum ile ilgili metin dosyasının içerisinde yer alan işlemleri uygulayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.