Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri, sorunsuz bir oyun deneyimi için oldukça önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamazsa kasma ve donma gibi sorunlar yaşanır.

Bu nedenden ötürü CoD: Modern Warfare III sistem gereksinimleri uzun süredir merak içerisinde bekleniyordu ancak ortaya çıkan bilgiler, oyunun hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyacağını gözler önüne serdi.

Yeni Call of Duty oyununun gereksinimleri ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla oyun piyasaya sürüldüğünde minimum ve önerilen gereksinimler değişebilir.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1600 RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 480

: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 480 VRAM: 3 GB

Call of Duty serisi oyunlar arasına katılmaya hazırlanan CoD: Modern Warfare III'ün minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekebilir. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 480'e ihtiyaç duyulabilir.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 / NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon RX Vega

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon RX Vega VRAM: 6 GB

Oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için NVIDIA GeForce GTX 1070, NVIDIA GeForce RTX 3050 veya AMD Radeon RX Vega ekran kartına ihtiyaç duyulabilir. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekebilir.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Kaç GB?

CoD: Modern Warfare 3'ün bilgisayara yüklenebilmesi için en az 80 GB ila 100 GB kullanılabilir alan gerekebilir. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle oyun satışa sunulduğunda farklı dosya boyutu ile gelebilir.

Oyun satışa sunulduğunda bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan olmazsa artık oynamadığınız oyunları silerek boş alan miktarını artırabilirsiniz. Silme işlemi için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, bilgisayarda kapsamlı temizlik gerçekleştirerek kullanılabilir alanın artmasına yardımcı olur.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Fiyatı

PC fiyatı : 1.999,99 TL

: 1.999,99 TL PlayStation fiyatı (MWIII Cross-Gen) : 1.999,99 TL

: 1.999,99 TL Xbox fiyatı (MWIII Cross-Gen): 1.999,99 TL

Call of Duty: Modern Warfare 3 Çıkış Tarihi

Call of Duty: Modern Warfare 3 isimli oyun 10 Kasım 2023 tarihinde PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.

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