FPS türünün en ünlü serilerinden olan Call of Duty'nin on üçüncü oyunu olan Call of Duty: Infinite Warfare neler sunuyor? Bu sorunun yanıtını merak eden oyuncular için CoD Infinite Warfare incelemesi hazırlamak için kolları sıvadık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu yapım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

CoD Infinite Warfare, beraberinde Call of Duty Zombies modunun yenilenmiş halini de getiriyor ve bu modda Zombies in Spaceland haritasında dört bir yandan bize saldıran zombilerle savaşarak hayattta kalmaya çalışıyoruz.

Bu incelememizde yıllar önce piyasaya sürülen CoD Infinite Warfare isimli video oyununun yanı sıra Zombies isimli moda da değineceğiz ve oyunun ödeyeceğiniz parayı hak edip hak etmeyeceğini değerlendireceğiz.

Call Of Duty: Infinite Warfare İncelemesi

Infinity Ward tarafından geliştirilen CoD: Infinite Warfare 4 Kasım 2016 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği video oyunu bazı oyuncular tarafından beğenilirken bazı oyuncular tarafından pek beğenilmedi. Üç farklı oyun modu sunan Infinite Warfare oyununu grafik, oynanış ve hikaye bakımından değerlendireceğiz.

CoD Infinite Warfare Grafikleri

Yukarıda da belirttiğimiz üzere oyun 2016 yılında satışa sunuldu. Dolayısıyla CoD Infinite Warfare'i günümüzde çıkan oyunlar ile kıyaslamak pek doğru olmaz. Oyun piyasaya sürüldüğü döneme göre kaliteli grafikler sunuyordu. Elbette bu grafikler üst düzey değildi ancak tatmin ediciydi.

Call of Duty serisinin on üçüncü oyunu olan Infinite Warfare seslendirme konusunda da başarılı durumda. Bu, atmosferin başarılı bir şekilde yansıtılması konusunda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki, oyunun oynanışı neler sunuyor?

CoD Infinite Warfare Oynanışı

Yıllar önce piyasaya sürülen CoD Infinite Warfare oynanış konusunda çok başarılı bir iş çıkarıyor. Call of Duty serisinin zaten hemen hemen tamamında oynanış konusunda sorunsuz bir deneyim elde ediliyor. Oynanış konusunda herhangi bir zorluk yaşanmadan oynanabilen oyunun oynanış sistemi çoğu oyuncu tarafından beğeniliyor.

Bu bölümde oyunun modlarından da bahsedelim. FPS türüindeki yapımda tek oyunculu, çok oyunculu ve zombi modu yer alıyor. Oyunun çok oyunculu modu maalesef beklentileri karşılayamıyor. Çok oyunculu modda harita tasarımları da pek başarılı değil.

Zombi modu, çok oyunculu modun aksine oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Zombies olarak isimlendirilen modda tıpkı önceki Call of Duty oyunlarındaki zombi modlarındaki gibi zombilere karşı mücadele ediyorsunuz. Oyunun tek oyunculu modunu ise hikaye bölümünde değerlendireceğiz.

CoD Infinite Warfare Hikayesi

CoD: Infinite Warfare'de serinin önceki oyunlarından farklı olarak uzaya yolculuk yapıyoruz. Nick Reyes isimli yüzbaşını kontrol ettiğimiz oyunda uzay ortamında düşmanlara karşı mücadele ediyoruz. Oyunun hikâyesi çok başarılı bir şekilde aktarılıyor. Çoğu görev etkileyici sahnelere ev sahipliği yapıyor.

Aksiyon sahnelerinin de yer aldığı tek oyunculu mod etkileyici bir deneyimin elde edilmesine olanak tanıyor. Başarılı yapımda yer çekiminin olmadığı ortamlarda da savaşabilmek mümkün. Oyunun tek oyunculu modu yüksek puan almayı fazlasıyla hak ediyor.

Sonuç

Uzaya yolculuk yapan Infinite Warfare oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. FPS oyunun çok oyunculu modunun beklentinin altında kalması olumsuz bir durum. Uzay ortamında savaş atmosferini başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Infinite Warfare'in büyük tek oyunculu modu ise oldukça etkileyici.

Söz konusu nedenden ötürü hikâyeye önem veriyorsanız ve Call of Duty oyunlarının oynanış sisteminden hoşlanıyorsanız büyük bir ihtimalle Infinite Warfare'i seversiniz. Oyun şu anda Steam'de 209 TL, PlayStation mağazasında ise 599 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyat zaman içerisinde değişebilir.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan CoD Infinite Warfare'i inceledik. Peki, sizce söz konusu video oyunu başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Battlefield 1 incelemesi isimli yazımıza göz atabilirsiniz.