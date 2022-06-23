Call of Duty: Modern Warfare II ile serinin en geniş içeriklerini deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 11 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Activision'ın başarılı aksiyon oyun serisi olan Call of Duty yepyeni bir sürüm ile yine milyonlara hitap etmeye hazırlanıyor. Efsanevi oyun serisini yepyeni bir sürüm ile oyuncuların karşısına çıkaran Call of Duty: Modern Warfare II, aksiyon ve fps oyunu olarak milyonlara ulaşmaya hazırlanıyor. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olan yapım, bünyesinde birbirinden farklı silah modelleri ile oyuncuları aksiyon yüklü sahnelere götürecek. Efsanevi Görev Timi 141 operatörlerini yeniden deneyimleme fırsatı verecek olan yapım, 28 Ekim 2022'de lansmana çıkacak.

14 farklı dil desteği ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya ulaşmayı hedefleyen aksiyon oyunu, serinin en geniş içeriklerine de ev sahipliği yapacak. Steam üzerinde ön siparişlere açılan yapım, cep yakan fiyat etiketi ile satışlarına başladı.

Call of Duty: Modern Warfare II Özellikleri

14 farklı dil seçeceği,

Yepyeni silah modelleri,

Yepyeni haritalar,

Küresel çatışmalar,

Yüksek riskli sızma operasyonları,

Modern oyun mimarisi,

Tek oyunculu senaryo,

Çok oyunculu mod,

Sürükleyici bir hikaye,

Serinin en gerçekçi grafik açılarını oyuncularına sunacak olan Call of Duty: Modern Warfare II, küresel çatışmara ev sahipliği yapacak. Sürükleyici hikayesi ile oyuncuları dünyanın dört bir yanına götürecek olan aksiyon oyunu, çok oyunculu çeşitli modlara da ev sahipliği yapacak. Tek oyunculu senaryosu ile milyonlarca adet kopya satmayı hedefleyecek olan yapım, çarpıcı grafikleri ile gerilimi en üst seviyeye çıkartırken, ses efektleri ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunacak.

Yepyeni haritalar ile oyunculara yeni bir deneyim sunacak olan fps oyunu, birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyuncuları gerçekçi bir dünyaya götürecek.

Eşi benzeri görülmemiş küresel savaşlar ile oyuncuları modern bir dünyaya götürecek olan oyun, serinin hayranları için aksiyon çıtasını en üst seviyeye çıkaracak.Çok oyunculu modu ile savaş ortamına dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları dahil etmeyi planlayan yapım, savaşa arkadaşlarınızı da ortak etme imkanı veriyor. Sistem gereksinimleri henüz belli olmayan yapım, 28 Ekim 2022'de lansmana çıkacak.

Call of Duty: Modern Warfare II İndir

Oyun Steam üzerinde ön siparişlerde yer alıyor. Cep yakan fiyat etiketi ile satışlara açılan yapım, lansman için geri sayıma başladı.

