Call of Duty Black Ops 6 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri, popüler CoD serisinin yeni oyununda kasma ve donma sorunlarının meydana gelmemesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki, etkileyici grafiklere sahip oyunda sorunsuz deneyim için gerekli olan donanım bileşenleri neler?

Call of Duty serisi oyunların arasına yeni bir yapım daha eklenmeye hazırlanıyor. Bu rehberde yeni Black Ops oyunu hakkında merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Dolayısıyla CoD Black Ops 6'yı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Call of Duty Black Ops 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600

: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600 RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / Intel Arc A750

: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / Intel Arc A750 VRAM: 3 GB

Yeni CoD oyunu en az AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5 1400 ya da Intel Core i5-6600 gerekiyor.

Call of Duty Black Ops 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-6700K

: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-6700K RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : AMD Radeon RX 6600XT / NVIDIA GeForce RTX 3060

: AMD Radeon RX 6600XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 VRAM: 8 GB

Call of Duty Black Ops 6 Kaç GB?

Call of Duty Black Ops 6 oyunu en az 149 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak. Depolama bölümünde yeterli miktarada boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı artırabilirsiniz.

Call of Duty Black Ops 6 Fiyatı

PC fiyatı: 69,99 dolar

69,99 dolar PlayStation fiyatı: 2.799 TL

2.799 TL Xbox fiyatı: 2.799,99 TL

Call of Duty Black Ops 6 Çıkış Tarihi

Call of Duty Black Ops 6 oyunu 25 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun Xbox Series X/S sürümü 25 Ekim'de Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Call of Duty Black Ops 6 Konusu

Yeni Call of Duty oyunu, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güç hâline gelme sürecinde yaşanan casus aksiyon hikayelerini konu alıyor.

90lı yılların başında geçen aksiyon dolu olaylar ile gerçek bir Black Ops deneyimi yaşamak istiyorsanız bu oyun tam size göre! Bu oyunda farklı saldırı haritaları ile çok oyunculu oyun deneyimi de sizi bekliyor.

Normal senaryonun yanı sıra bu oyunda Zombi modu da oyun severlerle yeniden buluşuyor. Yani bir yandan görevleri yerine getirip çok oyunculu mücadelelere dahil olurken bir yandan da ölü akınlarına hazırlıklı olmanız gerekiyor. Heyecan ve aksiyon sevenler için eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın alıp oynamayı düşünüyor musunuz? Call of Duty Black Ops 6 hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!