Call of Duty Black Ops 6 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri neler? CoD Black Ops 6 kaç GB yer kaplıyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri, popüler CoD serisinin yeni oyununda kasma ve donma sorunlarının meydana gelmemesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki, etkileyici grafiklere sahip oyunda sorunsuz deneyim için gerekli olan donanım bileşenleri neler?
Call of Duty serisi oyunların arasına yeni bir yapım daha eklenmeye hazırlanıyor. Bu rehberde yeni Black Ops oyunu hakkında merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Dolayısıyla CoD Black Ops 6'yı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.
Call of Duty Black Ops 6 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / Intel Arc A750
- VRAM: 3 GB
Yeni CoD oyunu en az AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5 1400 ya da Intel Core i5-6600 gerekiyor.
Call of Duty Black Ops 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-6700K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT / NVIDIA GeForce RTX 3060
- VRAM: 8 GB
Call of Duty Black Ops 6 Kaç GB?
Call of Duty Black Ops 6 oyunu en az 149 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak. Depolama bölümünde yeterli miktarada boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı artırabilirsiniz.
Call of Duty Black Ops 6 Fiyatı
- PC fiyatı: 69,99 dolar
- PlayStation fiyatı: 2.799 TL
- Xbox fiyatı: 2.799,99 TL
Call of Duty Black Ops 6 Çıkış Tarihi
Call of Duty Black Ops 6 oyunu 25 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun Xbox Series X/S sürümü 25 Ekim'de Game Pass kütüphanesine eklenecek.
Call of Duty Black Ops 6 Konusu
Yeni Call of Duty oyunu, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güç hâline gelme sürecinde yaşanan casus aksiyon hikayelerini konu alıyor.
90lı yılların başında geçen aksiyon dolu olaylar ile gerçek bir Black Ops deneyimi yaşamak istiyorsanız bu oyun tam size göre! Bu oyunda farklı saldırı haritaları ile çok oyunculu oyun deneyimi de sizi bekliyor.
Normal senaryonun yanı sıra bu oyunda Zombi modu da oyun severlerle yeniden buluşuyor. Yani bir yandan görevleri yerine getirip çok oyunculu mücadelelere dahil olurken bir yandan da ölü akınlarına hazırlıklı olmanız gerekiyor. Heyecan ve aksiyon sevenler için eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.
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