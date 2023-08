Call of Duty Modern Warfare 3

Modern Warfare hikayesi devam ediyor. Hemen Call of Duty Modern Warfare 3’ü ön sipariş edin. Kıymetli ödülleri kazanın ve herkesten önce oyuna girin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılında çıkan önceki oyun Call of Duty Modern Warfare 2 oyuncular tarafından epey beğenildi. Hem tek kişilik modu hem de çok oyunculu modu epey beğenilen Call of Duty Modern Warfare 2’nin bir yıl sonra devamı geliyor. Call of Duty Modern Warfare 3 şu anda ön siparişe açık durumda.

Siz de Call of Duty Modern Warfare 3’ü ön sipariş ederek birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Hem Modern Warfare 2’de hem de Modern Warfare 3’te işinize yarayacak ödüller şu şekilde:

Call of Duty Modern Warfare 3 açık betasına erken erişim fırsatı

Senaryo modunu bir hafta kadar önce oynama imkanı

Call of Duty Modern Warfare 2’de ve Warzone arenalarında anında kullanılabilen Soap Operatör Paketi (Oyunun çıkışıyla birlikte Modern Warfare 3’te de kullanılabilecek.)

Call of Duty Modern Warfare 3’te ikonik karakterleri görme fırsatını yakalıyoruz. Vladimir Makarov, Captain Price ve Ghost gibi karakterler bu oyunda yer alacak.

Call of Duty Modern Warfare 3 İndir

Hemen Call of Duty Modern Warfare 3’ü ön sipariş verin ve herkesten önce oyunu indirmeye ve oynamaya başlatın. Call of Duty Modern Warfare 3 indirmeye henüz açılmadı ancak oyunun çıkışından 1 hafta öncesinde oyunu oynamak isterseniz ön sipariş yapabilirsiniz.