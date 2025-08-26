Call of Duty: World at War Türkçe Yama

Ücretsiz olarak sunduğumuz bu Türkçe yama paketini indirerek Call of Duty World At War'u Türkçe oynayabilirsiniz.

Emircan Erdoğan - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu program ile Call of Duty World At War oyununu Türkçe olarak oynayabilirsiniz. En iyi FPS oyunları arasında gösterilen Call of Duty serisinin en şiddetli oyunlarından olan World at War'da yer alan konuşmaları bu paket ile tamamen Türkçe'ye çevirebilirsiniz.

Diyaloglara ek olarak menü ve görevlerin de Türkçeye çevrildiğini belirtmeden geçmeyelim. Siz de sıkı bir Call of Duty World At War oyuncusuysanız ve oyun akışını daha iyi anlayabilmek için Türkçe dil paketine ihtiyaç duyuyorsanız hemen indir butonuna tıklayarak ücretsiz Türkçe yamayı indirebilirsiniz.