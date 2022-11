Hearts of Iron 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir? Hoi 4 Türkçe Yama Rehberi

Ülkemizde çok sevilen oyunlardan biri olan Hearts of Iron 4 strateji oyunu severlerin favori oyunlarından biridir. Özellikle de 2. Dünya Savaşı’na karşı ilgisi olan kişiler Hearts of Iron’a bayılıyorlar. Strateji, 2. Dünya Savaşı, alternatif tarih konseptlerini birleştiren Hearts of Iron 4oldukça başarılı bir oyun. En iyi strateji oyunlarından biri olan Hearts of Iron 4 oldukça uzun soluklu bir oyundur.

Hearts of Iron 4 kompleks bir oyun olduğu için ve çok fazla detay bulunduran, anlaşılması güç bir oyun olduğu için pek çok oyuncu oyunu Türkçe oynamak istiyorlar. Bu nedenle Hoi 4 Türkçe yama yüklemek istiyorlar biz de bu yazımızda sizlere Hoi 4 Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah edeceğiz.

Hoi 4 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Hoi 4’ün Türkçe yamasının bulunduğu Steam Atölyesine gidin.

Alt kısımda bulunan “ + Abone Ol ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Otomatik olarak indirme işlemi başlayacaktır.

İndirme işlemi bittiği zaman Hoi 4 Türkçe yama otomatik olarak yüklenecektir.

Bu noktadan sonra launcher'dan modu aktif etmeniz ve oyun dilinin İngilizce olarak seçili olması yeterli.

Bu noktadan sonra launcher'dan modu aktif etmeniz ve oyun dilinin İngilizce olarak seçili olması yeterli.

Bu yamayı kullanabilmek için Hearts of Iron’ın Steam versiyonuna sahip olmanız gerekmektedir.

Hearts of Iron 4 Hakkında

2016 yılında Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hearts of Iron 4 Grand strategy (Büyük strateji) türüne mensup bir 2. Dünya Savaşı oyunudur. Alternatif bir tarih yaratabileceğiniz bu oyunda 2. Dünya Savaşı’na dair bildiğiniz her şey bulunmakta. Diğer Paradox Interactive oyunlarından aşina olduğumuz kompleks ve derin oynanış oynanış Hearts of Iron 4’de de mevcuttur.

Oldukça sıkı bir hayran kitlesi bulunan Hearts of Iron 4’ün pek çok hayran yapımı modu bulunmaktadır. Yukarıda paylaştığımız Türkçe yama da hayranlar tarafından yayınlandı. Tek bir oyun içerisinde çok vakit geçirmek isteyen kişiler için ideal bir oyundur. Oyuncu topluluklarına katılarak pek çok farklı kişi ile Hearts of Iron 4 oynayabilirsiniz.

Hearts of Iron 4 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Hearts of Iron 4 oynuyor musunuz? Hearts of Iron 4 Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.