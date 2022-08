Call of the Wild: The Angler

Bilgisayar oyuncularına gerçekçi bir balık tutma simülasyonu sunacak olan Call of the Wild: The Angler, 31 Ağustos 2022'de lansmana çıkacak.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

theHunter serisi ile oyuncuların aklına kazınan ve gerçekçi bir avcılık deneyimi sunan Expansive World'den yeni haberler var. Avcılık simülasyon oyunlarına olan ilgisi ile bilgisayar oyuncuları tarafından yakından tanınan Expansive World, yeni balık tutma simülasyon oyunu olacak olan Call of the Wild: The Angler'ı duyurdu. Steam üzerinde sergilenmeye başlanan oyun, bilgisayar oyuncuları tarafından merakla beklenmeye başlandı. 31 Ağustos 2022'de lansmana çıkması beklenen oyun henüz ön siparişlere açılmazken, oyunun yayınlanan görselleri de oyuncular üzerinde merak etkisi yarattı. Oyunculara geniş bir harita üzerinde birbirinden farklı balıkları avlama deneyimi sunacak olan Call of the Wild: The Angler hem tek oyunculu hem de çevrimiçi oyunculu olarak oynanabilecek.

Call of the Wild: The Angler Özellikleri

İster yaya ister arazi araçları ile keşfedilebilir bir dünya,

Göz alıcı ve farklı balık tutma alanları,

Efsanevi tırmanış rotaları,

Renkli gayzerler,

Görkemli sığınaklar,

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu modlar,

8 farklı dil desteği,

Bilgisayar platformunda oyunculara en gerçekçi balık tutma simülasyonunu sunması beklenen Call of the Wild: The Angler devrim niteliğindeki içerikleri ile alanında tek olacak gibi görünüyor. Kusursuz grafiklerin yer aldığı balık tutma simülasyon oyununda, oyuncular dilerlerse yaya olarak dilerlerse de çeşitli arazi araçları ile zengin bir dünyayı keşfedebilecekler. Eşsiz bir görsel tasarıma sahip olacak olan oyunda, oyuncular farklı alanları deneyimleyecek, gerçekçi ses efektleri ile eğlenceli anların tadını çıkarabilecekler. Görkemli doruklara, renkli gayzerlere, çeşitli göletlere ve daha fazla içeriğe sahip olan balık tuma oyununda tempoyu oyuncular belirleyecek. Çeşitli balık türlerini de yakından tanıyacak olan oyuncular, bu balıkları çeşitli ekipmanlar ile avlamaya çalışacaklar.

Call of the Wild: The Angler İndir

Açık bir dünyayı keşfedecek olan oyuncular yapım içerisinde keyifli zaman geçirecekler. 31 Ağustos'ta lansmana çıkacak olan oyunun fiyat etiketi henüz belli olmadı.

Call of the Wild: The Angler Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64 bit OS - Windows 10

İşlemci: Intel i5-6400 (4C / 4T) (Q3 ‘15) or AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB or AMD RX 480 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Call of the Wild: The Angler Önerilen Sistem Gereksinimleri