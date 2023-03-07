LoL: Wild Rift İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Popüler MOBA oyununda hesap oluşturduktan bir süre sonra nickini beğenmeyen pek çok oyuncu, League of Legends (LoL): Wild Rift'te isim değiştirme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Hazırladığımız rehberde merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Bilgisayarlar için geliştirilen League of Legends'ın mobil sürümü olan LoL: Wild Rift, çıktıktan kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Büyük bir başarının altına imza atan mobil oyunu oynayabilmek için ilk olarak hesap oluşturmak gerekiyor.

Oyuncular, oyuna başlarken belirledikleri nicki bir süre sonra beğenmeyebiliyor. Bu nedenden dolayı pek çok oyuncu, Wild Rift nick değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl yapılacağını açıkladık.

LoL: Wild Rift İsim Değiştirme Adımları

Oyunu açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Dişli çark simgesine basarak ayarlara girin.

Hesap Ayarları bölümünü açın.

Hesabınıza tekrar giriş yapın.

Riot ID kısmından ismi değiştirin.

En iyi MOBA oyunları denildiğinde akla ilk gelen video oyunları arasında LoL: Wilf Rift de yer alıyor. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen MOBA oyununda tıpkı League of Legends'taki gibi çeşitli şampiyonların yer aldığı iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

Wid Rift'te oyuna başlarken oluşturduğunuz ismi değiştirebilmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan popüler MOBA oyununu açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesap girişi gerçekleştikten sonra oyunun arayüzü ile karşılaşacaksınız. Bir sonraki adımda dişli çark simgesinin üzerine dokunarak ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Hesap Ayarları bölümüne girin. Bunu yaptığınızda hesabınıza tekrar giriş yapmanız istenecektir.

Hesabınıza tekrar giriş yaptıktan sonra Riot ID kısmından isim değişikliği işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle Wild Rift nick değiştirme işlemi tamamlanmış olacak. Riot ID'lerinin yalnızca 30 günde bir değiştirilebildiğini belirtmek gerekiyor. Yani yeni isim belirledikten sonra 30 gün boyunca o ismi kullanmak zorundasınız.

Sıkça Sorulan Sorular

League of Legends: Wild Rift ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık.

Wild Rift Ücretsiz mi?

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan League of Legends: Wild Rift ücretsizdir. Yani oyunu herhangi bir ücret ödemeden mobil cihazınıza indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Riot ID Ne Demek?

Riot ID, LoL: Wild Rift ve Legends of Runeterra dahil olmak üzere Riot Games'in oyunlarında diğer oyuncular tarafından görünen isimdir. Yani Riot ID'yi LoL olarak belirlediğinizde oyun içerisinde oyuncular isminizi LoL şeklinde görecektir.

Wild Rift ile LoL Aynı mı?

Wild Rift, League of Legends'ın mobil versiyonu diyebiliriz. League of Legends'tan tanıdığımız Ahri, Twisted Fate, Garen, Jinx ve daha pek çok şampiyon Wild Rift'te de yer alıyor. Mobil cihazlar için geliştirilen yapımda amaç tıpkı LoL'deki gibi rakip takımın kulesini yıkmaktır.

Bu yazıda Wild Rift nick değiştirme nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere oyuna dair merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.