Cars: Fast as Lightning
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,206
- DOSYA BOYUTU 104.00 MB
- Üretici Gameloft
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Cars: Fast as Lightning, popüler animasyon filmi Arabalar'dan uyarlanan her yönüyle başarılı bir yarış oyunudur.
Disney ve Pixar’ın popüler animasyon filminden uyarlanan Cars Fast as Lightning (Arabalar: Şimşek Hızı) adlı oyunda Şimşek McQueen ve filmin diğer popüler karakterleri ile yarış macerasına atılıyoruz. Eğlenceli oynanış ile birlikte oyuncuları sürükleyici bir atmosfere götüren yapım, kaliteli grafiklere de ev sahipliği yapıyor. Farklı araç modelleri ile beğenileri de toplayan oyun, popüler karakterleride oyuncuların karşısına çıkarıyor.
Cars Fast as Lightning Özellikleri
- Kaliteli grafikler,
- Eğlenceli oynanış,
- Farklı araç modelleri,
- Ses efektleri,
- Çarpıcı animasyonlar,
- Sürükleyici oynanış,
- Harika 3D grafikler,
Windows 8.1 tablet veya bilgisayarınızda hiçbir ücret ödemeden oynayabileceğiniz keyifli bir yarış oyunu olan Arabalar: Şimşek Hızı, filmden esinlenerek yapılmış ve hem karakter hem de çevrenin oldukça başarılı bir şekilde aktarıldığını söyleyebiliriz. Filmin de öne çıkan karakterleri olan Şimşek McQueen ve Mater’ın Radyatör Kasabası’nda düzenledikleri yarış şenliğinde bulunduğumuz oyunda yükseltilebilir ve kişiselleştirilebilir 20 farklı Arabalar karakteri bulunuyor. Rampalardan uçtuğumuz, çeşitli engellerle dolu pistlerde nitro ve diğer hızlandırıcılarla donatılan arabalarla akrobatik hareketlere imza atabiliyoruz.
Harika 3 boyutlu grafiklerin yanında yüksek kalitede seslendirme ve ara sahne animasyonları ile de dikkat geçen oyunda kendi yarış pistimizi de oluşturabiliyoruz. Luigi’nin Lastik Evi ve Filmor’un Lezzet Evi dahil 30 interaktif binayla kasabımızı süsleyebiliyoruz.
Arabalar: Şimşek Hızı, 104MB boyutunda ve ücretsiz olarak oynanabilen eğlenceli bir yarış oyunu. Animasyon filmini izlediyseniz oyununa da bir göz atmanızı tavsiye ederim.
Cars: Fast as Lightning İndir
Windows, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde oynanabilen Cars: Fast as Lightning İngilizce dil desteği ile oynanıyor. Eğlenceli ve sürükleyici yapısı ile milyonlara ulaşan yapım, başarılı bir yarış dünyasını gözler önüne seriyor. Animasyon filminden esinlenilerek karşımıza çıkan oyun, her yönüyle görsel bir şölen sunuyor. Hem bilgisayar hem de mobil oyuncuları yarış dünyasına götüren yapım, eğlence yüklü bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Dileyen oyuncular Cars: Fast as Lightning'i indirip hemen oynamaya başlayabiliyorlar.
Cars: Fast as Lightning
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21,701
- Üretici Gameloft
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Arabalar: Şimşek Hızı, ünlü Arabalar animasyon filmlerinin resmi mobil oyunudur
Arabalar: Şimşek Hızı farklı oyun türlerini eğlenceli bir şekilde birleştirmeyi başaran bir mobil yarış oyunudur.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir araba yarışı oyunu olan Cars: Fast as Lightning, Disnet-Pixar'ın sevilen animasyon serisi Arabalar'ın resmi mobil oyunudur. Arabalar: Şimşek Hızı'nda Şimşek McQueen ve Mater'in düzenledikleri yarış şenliğine konuk oluyoruz ve Radyatör Kasabası'nı ziyaret ederek heyecan dolu yarışlara katılabiliyoruz. Oyundaki yarışlarda nitromuzu kullanarak çılgın akrobatik numaralar gerçekleştirebiliyor, rakiplerimizle yarışırken rampalardan ve kanyonlar üzerinden uçabiliyoruz.
Arabalar: Şimşek Hızı sadece yarışlardan ibaret değil. Oyun tıpkı bir şehir simülasyonu gibi kendi şehrimizi kurmamıza imkan veriyor. Oyunda Radyatör Kasabası'nı kendimiz kurabiliyoruz ve interaktif binalarla donatabiliyoruz. Bundan sonra ise sıra yarışmaya geliyor. Baş döndürücü bir yarış tecrübesi sunan Arabalar: Şimşek Hızı'nda kendi yarış pistlerinizi tasarlamanız da mümkün.
Arabalar: Şimşek Hızı'nda Arabalar filmlerinden tanıyacağınız kahramanlarla yarışabilmektesiniz. Oyunun yüksek kaliteli 2 boyutlu grafiklerinin tatmin edici seviyede olduğu söylenebilir.
Cars: Fast as Lightning
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,304
- Üretici Gameloft
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Cars: Fast as Lightning farklı oyun türlerini eğlenceli bir şekilde birleştiren bir mobil yarış oyunudur
Cars: Fast as Lightning eğer Disney-Pixar'ın Arabalar adlı animasyon filmlerini seviyorsanız kaçırmamanız gereken eğlenceli bir mobil yarış oyunudur.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir araba yarışı oyunu olan Arabalar: Şimşek Hızı'nda bir yarış oyunundan çok daha fazlasını bulacaksınız. Oyunda Radyatör Kasabası'nı kendi elimizle inşa ederek Şimşek McQueen ve Mater tarafından düzenlenen yarış şenliğine konuk oluyoruz. Radyatör Kasabası'na etkileşime girebileceğimiz binaları inşa ettikten sonra yarışlara katılıyoruz ve yeteneklerimizi konuşturabiliyoruz.
Cars: Fast as Lightning'de yer alan yarışlar bolca aksiyon içeriyor. Bu yarışlarda nitromuzu kullanarak rampalardan uçabiliyoruz ve havada taklalar atabiliyoruz. Rakiplerimizle yarışırken bir yandan yolumuz üzerindeki engellere de dikkat etmemiz gerekiyor. Cars: Fast as Lightning'de dilerseniz kendi yarış pistlerinizi de yaratabilirsiniz. Oyun içinde yer alan harita editörü sayesinde yarış pistleri kolay bir şekilde tasarlanabilmekte.
Cars: Fast as Lightning görsel olarak oldukça tatmin edici bir mobil oyun. Oyundaki araba ve çevre modellemeleri yüksek kaliteye sahip. Cars: Fast as Lightning'de Arabalar filmlerinden tanıyabileceğiniz favori kahramanlarınız ile yarışabilmenin keyfini yaşayabilirsiniz.
Cars: Fast as Lightning
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,275
- DOSYA BOYUTU 101.00 MB
- Üretici Gameloft
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Cars: Fast as Lightning, Disney ve Pixar'ın Arabalar filminden uyarlanmış, etkileyici grafik ve animasyonlara sahip bir yarış oyunudur.
Cars: Fast as Lightning Türkçe adıyla Arabalar: Şimşek Hızı, popüler mobil oyunların arkasındaki isim Gameloft tarafından geliştirilmiş, ücretsiz olarak oynanabilen yepyeni araba yarışı oyunudur. Disney ve Pixar’ın gişe rekorları kıran animasyon türünde filminde sahneye çıkan arabaları kontrol etme fırsatı sunan oyun, Windows Phone 8 ve üzeri işletim sistemli tüm telefon ve tabletlerde akıcı bir şekilde oynanabiliyor.
Harika 3 boyutlu grafiklere yüksek kalitede seslendirme ve ara sahne animasyonlarının eşlik ettiği oyunda filmden tanıdığımız iki ana karakter olan Şimşek McQueen ve Mater bizleri Radyatör Kasabası’nda düzenledikleri yarış şenliğine davet ediliyoruz. Efsanevi Şimşek McQueen’den çoşkulu Francesco Bernoulli’ye kadar toplamda 20 Arabalar karakteri arasından dilediğimiz seçip yarışlara katılıyoruz. Tamamen kişiselleştirilebilir ve boyalarla süslenebilir bu arabalarla nitromuzu da kullanarak çok tehlikeli akrobasiler yapabiliyoruz.
Kontrollerin basit tutulduğu ancak ustalaşma gerektiren oyunda sadece yarışlara katılmıyoruz. Kendi Radyatör Kasabamızı da oluşturabiliyor, 30 interaktif binayla donatabiliyoruz.