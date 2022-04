Cars: Fast as Lightning

Cars: Fast as Lightning, popüler animasyon filmi Arabalar'dan uyarlanan her yönüyle başarılı bir yarış oyunudur.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Disney ve Pixar’ın popüler animasyon filminden uyarlanan Cars Fast as Lightning (Arabalar: Şimşek Hızı) adlı oyunda Şimşek McQueen ve filmin diğer popüler karakterleri ile yarış macerasına atılıyoruz. Eğlenceli oynanış ile birlikte oyuncuları sürükleyici bir atmosfere götüren yapım, kaliteli grafiklere de ev sahipliği yapıyor. Farklı araç modelleri ile beğenileri de toplayan oyun, popüler karakterleride oyuncuların karşısına çıkarıyor.

Cars Fast as Lightning Özellikleri

Kaliteli grafikler,

Eğlenceli oynanış,

Farklı araç modelleri,

Ses efektleri,

Çarpıcı animasyonlar,

Sürükleyici oynanış,

Harika 3D grafikler,

Windows 8.1 tablet veya bilgisayarınızda hiçbir ücret ödemeden oynayabileceğiniz keyifli bir yarış oyunu olan Arabalar: Şimşek Hızı, filmden esinlenerek yapılmış ve hem karakter hem de çevrenin oldukça başarılı bir şekilde aktarıldığını söyleyebiliriz. Filmin de öne çıkan karakterleri olan Şimşek McQueen ve Mater’ın Radyatör Kasabası’nda düzenledikleri yarış şenliğinde bulunduğumuz oyunda yükseltilebilir ve kişiselleştirilebilir 20 farklı Arabalar karakteri bulunuyor. Rampalardan uçtuğumuz, çeşitli engellerle dolu pistlerde nitro ve diğer hızlandırıcılarla donatılan arabalarla akrobatik hareketlere imza atabiliyoruz.

Harika 3 boyutlu grafiklerin yanında yüksek kalitede seslendirme ve ara sahne animasyonları ile de dikkat geçen oyunda kendi yarış pistimizi de oluşturabiliyoruz. Luigi’nin Lastik Evi ve Filmor’un Lezzet Evi dahil 30 interaktif binayla kasabımızı süsleyebiliyoruz.

Arabalar: Şimşek Hızı, 104MB boyutunda ve ücretsiz olarak oynanabilen eğlenceli bir yarış oyunu. Animasyon filmini izlediyseniz oyununa da bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Cars: Fast as Lightning İndir

Windows, Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde oynanabilen Cars: Fast as Lightning İngilizce dil desteği ile oynanıyor. Eğlenceli ve sürükleyici yapısı ile milyonlara ulaşan yapım, başarılı bir yarış dünyasını gözler önüne seriyor. Animasyon filminden esinlenilerek karşımıza çıkan oyun, her yönüyle görsel bir şölen sunuyor. Hem bilgisayar hem de mobil oyuncuları yarış dünyasına götüren yapım, eğlence yüklü bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Dileyen oyuncular Cars: Fast as Lightning'i indirip hemen oynamaya başlayabiliyorlar.