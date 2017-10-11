iPhone 8 ve iPhone X Hızlı Şarj Etme (En Ucuz Yolu)

Apple iPhone X ve iPhone 8, hızlı şarj desteğine sahip ancak iki telefonun da kutusundan standart USB şarj aleti çıkıyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'u hızlı şarj etmek için USB-C Güç Adaptörü ile USB-C Lightning Kablosu gerekli. Ancak bunlar ateş pahası. Bu blog yazımızda ucuz yollu üçüncü parti çözümlerden bahsedeceğiz.

iPhone 8 ve iPhone X Hızlı Şarj Desteğine Sahip, Ama...

Ülkemizde hala resmi olarak satışı başlamayan iPhone 8 ve iPhone X, bildiğiniz üzere hızlı şarj desteği ile geliyor. 30 dakika gibi bir sürede %50 şarj imkanı veriyorlar ki Plus modeline sahip olanlar telefonun ne kadar uzun sürede şarj olduğunu biliyordur. iPhone 8 ve iPhone X, telefonu düzenli olarak şarj etmeyi unutanlar için tercih edilesi modeller ancak kutunun içinden çıkan orijinal şarj aleti ile bu süreyi göremiyorsunuz. iPhone’unuzun hızlı şarj yeteneğinden faydalanabilmeniz için iPad şarj aleti de işinizi görmeyecek. Apple’ın dizüstü bilgisayarları MacBook’lara güç veren adaptörlerden birini satın almanız gerekecek. Şu anda 29W USB-C Güç Adaptörü’nün fiyatı - Apple Online Store üzerinde - 239 TL. USB-C Güç Adaptörünü satın almak da yeterli değil. iPhone’unuzla güç adaptörünün arasında bağlantıyı sağlamak için bir de USB-C Lightning Kablosu’na ihtiyacınız var ki; onun da şuanki fiyatı - Apple Online Store’da - 129 TL. Peki iPhone 8 ve iPhone X’u hızlı şarj etmek için Apple’ın ürünlerini kullanmak zorunlu mu? Hayır. Aynı işi gören, çok daha ucuz temin edebileceğiniz, güvenli üçüncü parti çözümler mevcut. Şimdi dilerseniz bunlara geçelim.

USB-C Lightning Kablosuna Dünya Para Vermenize Gerek Yok!

Tüm portları USB-C olan bir MacBook Pro’ya sahip olsanız dahi öncelikle USB-C Lightning Kablosu bakmanız gerekiyor. USB-C’den USB-C’ye kablosunu kullanarak MacBook Pro üzerinden gerçekleştireceğiniz şarj ile USB-C Lightning kablosunu kullanarak USB-C güç adaptörü aracılığıyla gerçekleştireceğiniz şarj arasında ciddi süre farkı olacağından önceliğiniz kablo olacak. Apple’ın kendi USB-C Lightning kablosu 1 metre için 129 TL, 2 metre için 169 TL fiyat etiketine sahip. Onun için rotayı Amazon’a çevirip kullanıcılar tarafından en az 4 yıldız almış üçüncü parti USB-C Lightning kablolarına bakıyoruz. Syntech (1 metre için 8.99 $), Yontex (2 metre için 7.99 $), Metrans (1 metre için 8.99 $) gibi seçenekleri değerlendirebilir veya kendiniz güvenli satıcı olup olmadığına da dikkat ederek en yüksek değerlendirme puanını almış, görsellerinin paylaşıldığı USB-C Lightning kablolarına bakabilirsiniz.

iPhone 8 ve iPhone X'u Yüksek Hızda Şarj Eden En İyi Cihazlar:

USB-C Lightning kablo işini çözdünüz; şimdi sıra USB-C güç adaptörüne geldi. Yine en uygun ve güvenli seçenekleri bulabileceğiniz nokta; Amazon. Ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinde satıcılar çok yüksek fiyat çekiyorlar. Öyle ki; dolar sürekli artış göstermesine rağmen Amazon’un fiyatlarının yakınından geçmiyor. Konuya dönecek olursam, Apple’ın kendi mağazasında sattığı veya başka bir yerden de satın alabileceğiniz aslında MacBook’lara özel üretilen USB-C güç adaptörlerinin alternatiflerine hızlıca geçmek istiyorum. Listedekilerin tümünün en yüksek puanlı, güvenilir ürünler olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

iClever 30W USB-C PD Charger

iClever Portable USB Type-C 30W Wall Charger

Şu anda stoklarda olmamasına karşın, en ufak ve en ucuz çözüm olmasıyla favorilerinize atmanızı istediğim iClever 30W USB-C PD Charger ile iPhone 8 Plus’ı 70 dakika, iPhone 8’i 45 dakika gibi bir sürede şarj edebilirsiniz. Fiyatı normalde 15.99 $ ancak dediğim gibi şu anda Amazon üzerinden satın almak istediğiniz stoklarda yok uyarısıyla karşılıyorsunuz.

Anker 30W USB-C PD Charger

Anker 30W USB-C PD

Hemen hemen aynı boyutlarda işinizi görebilecek başka bir USB-C güç adaptörü de Anker’den. 21.59 $'a satın alabileceğiniz Anker 30W USB-C PD Charger’ın şarj değerleri iClever ile aynı. iPhone 8, 45 dakikada; iPhone 8 Plus 70 dakikada tam şarj oluyor.

Aukey Amp Duo 29W USB-C PD Charger

Aukey Amp Duo 29W USB-C PD Charger

USB-A ve USB-C portlarını bir arada sunan Aukey Amp Duo 29W USB-C PD Charger ile de aynı şarj süresini elde edebilirsiniz. Şu an indirimde olan ürünü 17.99 $'a satın alabiliyorsunuz.

Aukey 36W USB-C PD Car Charger

Aukey 36W USB-C PD Car Charger

Arabası olanları da unutmadık. 12.99 Dolara satın alabileceğiniz Aukey 36W USB-C PD Car Charger ile seyahat halindeyken iPhone’unuzu en hızlı şekilde (AC duvar şarj aletleri ile aynı seviyede) şarj edebilirsiniz.

RAVPower 26800 PD Portable Charger

RAVPower 26800 PD Portable Charger

Dışarıda olduğunuz vakit yeni iPhone'unuzu hızlı şarj etmek için RAVPower 26800 PD Portable Charger gibi Güç İletimi özelliğine sahip bir Powerbank'e ihtiyacınız olacak. 63.99 $'lık bir fiyatı var. Pahalı olarak gözüküyor ancak MacBook Pro gibi USB Type-C'li bilgisayarları bile şarj edebilecek güçte.

Elbette bu listedekileri tercih etmek zorunda değilsiniz. Amazon’dan satın alma zorunluluğunuz da yok. Hangi ürünü nereden alırsanız alın; detaylarında USB-C PD (Power Delivery - Güç İletimi) ibaresinin geçmesine dikkat edin.