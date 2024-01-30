FAST Yolu ile Ödeme İste Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), para transferi odağındaki yeni "Ödeme İste" özelliğini tanıttı. Ödeme iste sistemi, alacaklının borçlu kişiden ödeme talep etmesini ve borçlunun bu talebe yanıt vermesini sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

Bu yeni hizmet, müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlayan FAST sistemi içinde yer alarak para transferlerini daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor.

Sistemin yeni olması nedeniyle özellikleri ve nasıl kullanıldığı hakkında birçok soru işareti bulunuyor. Biz de bu yazımızda ödeme iste sistemi ile ilgili soruların cevaplarını hazırladık.

Ödeme İste Sistemi Nedir?

Ödeme İste Sistemi'ni Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi’nde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirmeyi hedefleyen bir hizmet olarak tanımlayabiliriz.

Bu sistem ile alacaklı müşteri, borçlu müşteriden ödeme talep edebiliyor. Aynı şekilde borçlu müşterinin de bu talebe yanıt vermesi sağlanıyor. Banka müşterilerine, bireysel veya şahıs firmalarına ait hesaplara kolayca ödeme talebi oluşturma imkanı sunuyor.

Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden erişilebilen bu özellik sayesinde kullanıcılar tanıdıklarının bankalardaki hesaplarına ödeme isteği gönderebiliyorlar.

Ödeme İste Özellikleri

İlk olarak oluşturulan Ödeme Talebi, tarafların ilgili hesaplarının bağlı olduğu Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının (ÖHS) kontrolleri ile gerçekleşiyor. Kişiler ya da kurumlar, ödeme talebi bilgisini anlık bildirim üzerinden alarak ödeme yapılmasına ilişkin yanıt verebiliyor.

Ödeme İste sürecinin başlatılabilmesi için gereken Borçlu bilgileri, Borçlu tarafından hesap bilgisi (Ad Soyad, IBAN) olarak paylaşılabiliyor. Bunun yanında söz konusu bilgilerin TR Karekod veya Kolay Adres şeklinde de paylaşılması yer alıyor.

Başlangıçta da belirttiğimiz üzere Ödeme İste akışları, Havale veya FAST Sistemi ödemeleri için kullanılabilecek. Bu anlamda FAST sistemi üzerinden yapılacak ödemeler için FAST limitleri geçerli olacak. FAST ve Havale için sadece TL transfer gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme İste katman servisinin müşterilere sunulması için mobil kanalın kullanılması zorunlu. Diğer kanalların kullanımı ise ödeme hizmeti sağlayıcılarının tercihine bırakılmış durumda.

Müşterilerin Ödeme İste’ye karşılık verdikleri yanıtın içeriği, onların yasal yükümlülüklerini değiştirmiyor. Örneğin, fatura ödemesine ilişkin bir talep alan borçlunun olumsuz yanıt vermesi, onun faturayı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Ödeme İste Nasıl Kullanılır?

Ödeme İste özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Müşteri, banka mobil uygulamasından veya internet bankacılığından "Ödeme İste" seçeneğine girer. Para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi girilir. Banka, karşı tarafın bankasına "Ödeme İste" bildirimini gönderir. Karşı taraf, kendi bankasının mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden bildirim alır. Borçlu, bildirimi açarak ödemeyi onaylayabilir veya reddedebilir. Onay verilmesi durumunda, para FAST sistemi üzerinden anında aktarılır.

Peki, siz bu yeni sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.