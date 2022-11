Cats and the Other Lives

Cats and the Other Lives kedileri konu alan ve onların hayatlarını gözleyen bir macera oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cats and the Other Lives, yerli üretime sahip olan bir macera oyunudur. Oyun diğer oyunlardan farklı olarak hayvanların insanların hayatlarına dokunması ile başlamaktadır. Cats and the Other Lives oynanabilecek ve stres atmak için maceraya katılmak isteyenleri tercih edebileceği bir oyundur.

Cats and the Other Lives İndir

Yerli üretime sahip oyun bir aile reisinin vefatı üzerine aile fertlerinin bir araya gelmesi ile başlamakta ve evin kedisi tek tek aile üyelerinin geçmişine dokunmaktadır. İşte burada birçok uzun soluklu bir oyun devreye girer ve yıllarca süren bir hikaye başlamaktadır.

Oyun 2 boyutlu olmasına rağmen birçok detayın bulunması ve fiyatının ucuz olması avantajları arasındayken sistem gereksinimlerinin özellikle RAM açısından fazla olması bazı kullanıcılar için biraz can sıkıcı olabilir.

Oyun kedilerin sadece bir evcil hayvan mı yoksa hayatımızda farklı rolleri var mı? Adlı soruya cevap verdirmektedir. Cats and the Other Lives oynadığınızda fark edeceksiniz ki birçok göndermede bulunduğunu ve aynı zamanda bu göndermeleri yaparken birçok macerayı da beraberinde getirmektedir.

Diyalogların da bulunduğu Cats and the Other Lives oyunu, görünen o ki birçok kişi tarafından sevilecek duruyor. Siz de kedilerin ilginç güçlerini keşfetmek istiyorsanız Cats and the Other Lives indirebilirsiniz.

Cats and the Other Lives Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i7 ve üstü

Intel i7 ve üstü RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Minimum GTX1000 serisi

Minimum GTX1000 serisi Depolama: 3 GB