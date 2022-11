Sims 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Oldukça eski bir oyun serisi olan The Sims, oldukça nevi şahsına münhasır bir yapım. Öyle ki The Sims oyunları popüler olduktan sonra pek çok Sims benzeri oyunlar da ortaya çıktı. 2014 yılında çıkan The Sims 4 ise serinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi. Oldukça popüler bir oyun olan The Sims 4, ücretsiz olduktan sonra daha büyük kitlelere de ulaşmaya başladı.

Pek çok yeni Sims 4 oyuncusu oyunu Türkçe olarak oynamak istiyor. Bu nedenle Sims 4 Türkçe yama arayışına giriyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere Sims 4 Türkçe yama nasıl indirilir nasıl yüklenir izah edeceğiz. Böylece dil bariyerine takılmadan Sims 4’ü rahatça oynayabileceksiniz.

Sims 4 Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Sims 4 Türkçe yama klasörünü indirin.

İndirdiğiniz dosyayı oyunun kurulu olduğu dizine taşıyın. (Belgelerim\Electronic Arts\The Sims 4\Mods)

Oyunu açın ve sırasıyla Options > Game Options > Other yazılarına tıklayın.

Açılan sayfada Enable Custom Content and Mods ve Script Mods Allowed seçeneklerini aktif edin.

ve seçeneklerini aktif edin. Apply Changes yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. Oyunu kapatıp tekrar açın.

İşlem tamam. Artık Sims 4’ü Türkçe oynayabilirsiniz.

Sims 4 Türkçe yama bir mod gibi çalışır ve oyununuzu bu şekilde Türkçe’ye çevirir.

Sims 4 Hakkında

Sims 4, Maxis tarafınfan geliştirilen ve Electronic Arts tarafından 2014 yılında yayınlanan bir yaşam simülasyonudur. 2022 yılına kadar ücretli bir şekilde satın alınabilen Sims 4 artık ücretsiz bir şekilde oynanabilir durumda. 2014 yılından bugüne kadar 60’dan fazla DLC Sims 4 için yayınlandı. Sims 4’e sürekli yeni güncellemeler ve DLC’ler geliyor. Bu durum da oyunu sürekli olarak canlı ve güncel tutuyor.

Sims 4’de karakter yaratma bölümü oldukça meşhurdur. Saatlerinizi harcayabileceğiniz bu bölümde istediğiniz her tarzda karakteri yaratabilirsiniz. Yarattığınız karakter ile gerçek hayatta ne yapabiliyorsanız oyunda da yapabileceksiniz. Yemek yemek, yürümek, spor yapmak, evlenmek çocuk yapmak… Kısacası hayata dair olan her şey Sims 4’de de mevcut.

Sims 4 modlarıyla da meşhur bir oyun. Modlanmaya da çok uygun bir oyun olduğu için Sims 4 toplulukları son derece aktif. Oyun için oluşturulmuş yüzlerce hatta binlerce oyun modu bulunmakta. Eğer oyununuzu farklılaştırmak ve özelleştirmek istiyorsanız toplulukların oluşturduğu oyun modlarını indirerek farklı bir Sims 4 deneyimi elde edebilirsiniz.

Sims 4 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Siz Sims 4 oynuyor musunuz? Sims 4 Türkçe yamayı beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.