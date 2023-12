HBO Max Yayın Takvimi - 2024 Dizileri

HBO Max, 2020 yılında kurulan bir özel yayın platformudur. Çok yönlülüğe sahip olan bu yayın platformu yayınladığı dizilerle adından söz ettiriyor.

Yayın hayatına başladığı günden itibaren özellikle dizileri çok sevildi ve yüksek izlenmelere ulaştı. Biz de bu yazımızda HBO Max 2024 dizileri hakkında bir rehber hazırladık.

HBO Max 2024 Dizileri

House of the Dragen

Game of Thrones

The Last Of Us

The White Lotus

Euphoria

Welcome To Derry

True Detective: Night Country

Curb Your Enthusiasm

The Regime

The Sympathiner

The Jinx:Part Two

Tokyo Vice

Hacks

Sex Lives of College Girls

My Brilliant Friend

Industry

The Penguin

Dune: Prophecy

1. House of the Dragen

HBO Max 2024 dizileri listemizin ilk sırasında yer alan House of the Dragen, George RR Martin’in “Ateş ve Kan” isimli kitabından uyarlandı.

Dizi, Game of Thrones olaylarından 200 sene öncesini konu alıyor. House Targeryen’in hikayesini anlatan dizi; macera, dram ve aksiyon türündedir.

Dizinin yapımcıları, Ryan J.Condal ve George RR Martin’dir. Emma D’Arcy, Matt Smith ve Olivia Cooke’dir.

2. Game of Thrones

Aksiyon, macera ve dram türündeki Game of Thrones isimli dizide dokuz soylu aile Westeros toprakları kontrolü için savaşıyor. Bu savaş esnasında kadim düşman bin yıllık hareketsizliğini bozarak geri döner.

Dizinin başrol oyunları; Peter Dinklage, Emilia Clarke ve Kit Harinngton’dur. Dizinin senaristleri; Jane Espenson, David Benioff, George R.R. Martin ve D.B.Weiss’tir.

Dizinin yönetmenleriyse Alan Taylor, Tim Van Patten, Brian Kirk ve Daniel Minaen’dir.

3. The Last of Us

The Last of Us dizisinde küresel bir salgının medeniyeti yok etmesinin ardından yaşananlar ele alınıyor. Bu salgında hayatta kalmayı başaran insanlığın son umudu olabilecek 14 yaşındaki bir kızın sorumluluğunu üstlenmiştir.

The Last of Us; macera, dram ve aksiyon türündedir. Dizinin başrol oyuncuları; Bella Ramsey, Peter Pascal ve Anna Torv’dur.

4. The White Lotus

HBO 2024 dizileri arasında yer alan The White Lotus, dram ve komedi türündedir. Mike White’nin yönetmenliğini yaptığı dizide F.Murray Abraham, Jennifer Coolidge ve Jon Gries başrolde yer aldı.

Dizinin konusu Hawai’deki bir seçkin tatil beldesinde geçiyor. Bu tatil beldesindeki insanların bir hafta boyunca yaşadıkları maceraları anlatan sosyal hicivdir.

5. Euphoria

Dram türündeki Euphoria; seks, travma, uyuşturucu ve sosyal medyanın ön planda olduğu bir dünyayı konu ediniyor.

Aşk ve arkadaşlık gibi değerleri önemseyen bir grup lise öğrencisinin hayatlarına da dizide yer veriliyor. Euphoria’nın başrol oyuncuları; Zendaya, Jacob Elordi ve Hunter Schafer’dir.

6. Welcome to Derry

Korku türündeki Welcome to Derry isimli dizinin başrol oyuncuları; Madeleine Stowe, James Remar ve Taylor Paige’dir. Andy Muschietti, Jason Fuchs ve Barbara Muschietti tarafından da geliştirilmiştir.

Dizi, Muschietti Stephen King’e ait 1986 tarihli roman It’in iki bölüm uyarlaması ve It Chapter Two filminden uyarlanmıştır.

7. True Detective: Night Country

HBO Max’ın suç antolojisi dizisi True Detective: Night Country, uzun kış gecesinde Alaska’nın küçük Ennis kasabasında geçen olayları anlatıyor.

Ennis kasabasının Tsalal Arktik Araştırma İstasyonu’nda çalışan sekiz adam, açıklama yapmadan ortadan koymuştur. Dizide ortadan ayrılan bu adamların üzerinden ilerliyor.

8. Curb Your Enthusiasm

HBO Max 2024 dizileri arasında yer alan Curb Your Enthusiasm, her şeye sahip olan adamın başına gelenleri konu edinmiştir. Larry David, bir insanın mutlu olabileceği her şeye sahiptir.

İyi arkadaşlar, sevgi dolu eş, harika ev ve başarılı bir kariyere sahip olan Larry David’in hayatında olumsuz giden şeylerde vardır.

9. The Regime

Drama türündeki The Regime dizisinde otoriter bir rejimin parçalanması sonucunda ortaya çıkan süreç anlatılıyor. Will Tracy tarafından yönetilen filmin başrol oyuncuları; Hugh Grant, Kate Winslet ve Andrea Riseborough’tir.

10. The Sympathizer

Hoa Xuande, Fred Nguyen ve Robert Downey Jr.’nin başrolde yer aldığı The Sympathizer dizisinde Vietnam Savaşı esnasında geçen olaylar ele alınıyor. Vietnam Savaşı esnasında komünist güçlere casusluk yapan hem Vietnamlı hem de Fransız adamın hayatı konu edilmiştir.

11. The Jinx: Part Two

HBO Max 2024 dizileri arasında yer alan The Jinx: Part Two, New York’ta katil olmakla suçlanan emlak varisi üzerinden ilerliyor. Andrew Jarecki, Zachary Stuar-Pontier ve Marc Smerling dizinin senaristleridir. The Jinx: Part Two, Andrew Jarecki tarafından yönetildi.

12. Tokyo Vice

Tokyo Vice, Jake Adelstein’in aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanmıştır. Amerikan suç drama türündeki bu dizinin başrol oyuncuları; Ansel Elgort, Koshi Uehara ve Ken Watanabe’dir.

Dizinin konusu, Tokyo’da çalışan bir Batılı gazeteci üzerinden ilerliyor. Bu gazeteci, kentin en güçlü suç patronlarından biriyle karşılaşır.

13. Hacks

Drama, komedi türündeki Hacks isimli dizinin başrol oyuncuları; Jean Smart, Carl Clemons-Hopkins ve Hannah Einbinder’dir. Dizide genç komedi yazarıyla popüler stand-up komedyeni arasında geçen profesyonel iş ilişkisi anlatılıyor.

14. Sex Lives of College Girls

HBO Max 2024 dizileri arasında yer alan Sex Lives of College Girs, Vermont’taki kurgusal Essex Koleji’nde okuyan 18 yaşındaki 4 arkadaşı konu ediniyor.

1. sınıf olan bu arkadaşların üniversite ve yetişkinlikte yaşadıkları zorluklara değiniliyor. Dizinin başrol oyuncuları; Pauline Chalamet, Amrit Kaur ve Renee Rapp’tır.

15. My Brilliant Friend

Gaia Girace, Alba Rohrwacher ve Margherita Mazzucco’nun başrolde yer aldığı My Brilliant Friend dizisi, 1950’li yılları anlatıyor. 1950’li yılların başında ilkokulda tanışan iki kızın yaşadığı dostluk ve çatışmalar anlatılıyor.

16. Industry

Industry isimli HBO Max dizisinde Marisa Abela, Myha’la ve Harry Lawtey başrolde yer aldı. Dram türündeki dizinin konusu, bankacılar ve tüccarlar üzerinden ilerliyor. Bankacılar ve tüccarlar, 2008 yılındaki çöküşten sonra finans alanında kendi yollarını çizmeye başlıyor.

17. The Penguin

Fantezi, suç ve dram türündeki The Penguin isimli dizi, The Batman’ın evreninde Gotham’ın mafyaları arasında yer alan Penguin’in mücadelesini anlatıyor.

Penguin, değişen güç dengeleri ve kaosla dolu şehirde büyük mücadele veriyor. The Penguin’in başrol oyuncuları; Rhenzy Feliz, Colin Farrell ve Cristin Milioti’dir.

18. Dune: Prophecy

Dune: Prophecy; aksiyon, macera ve dram türündedir. Dizinin başrol oyuncuları; Camilla Beeput, Emily Watson ve Sarah Lam’dır.

Dizi, 1965 tarihinde yayınlanan Dune romanında geçen 10.000 yıl öncesindeki olayları konu alıyor. Dizide Tula ve Valya Harkonnen kardeşler, insanların geleceğini tehdit eden güçlerle savaşırlar.

Sizce HBO Max, 2024 dizileri nasıl? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.