Cicada3301'den ilham alan Conundrum 929'da, dark web içerisinde dolaşıp gizemli şifreleri bulmamız gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Conundrum 929, dark web'de gezinerek bir bulmacayı çözmeye çalıştığınız bir oyundur. Welcome to the Game'e benzeyen yapısı ile birlikte, aynı WTTG gibi internet sayfalarında gezinip, kenara saklanmış gizli ipuçlarını bulmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bir sistem ve korkutucu bir internet gezintisi ile birlikte, siz oyunculara eğlenceli bir deneyim yaşatıyor.

Eldir Studios tarafından geliştirilen bu oyun, başlangıç seviyesinden en zorlayıcı seviyeye kadar, dört farklı seviye seçeneği bulunduruyor. Seçtiğiniz zorluk seviyelerine göre ipuçları, internet sayfalarının değişikliği ve bilmecelerin fazlalaşması gibi birçok özellik değişiyor.

Conundrum 929, aynı gerçek bir arama motoru gibi çalışan kapsamlı bir tarayıcı kopyasına sahiptir. Farklı sayfalar arası gezinmenizi sağlayan bu kopya tarayıcıda, dark web'de gezinip internetteki şifreleri bulmalısınız.

Conundrum 929 İndir

Conundrum 929, "internet çağının en ayrıntılı ve gizemli bulmacası" olarak adlandırılan Cicada3301 bulmaca setinden ilham almıştır. 2012 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Cicada3301, aynı zamanda internetin en ürkütücü bulmacaları arasında listeye de girmiştir.

Korkutucu ve bir o kadar da gizemli olan Conundrum 929'u indirerek, tıpkı gerçekte olduğu gibi internet sayfalarında dolaşıp, gizemli olayları çözebilirsiniz. Neredeyse hiç sistem gereksinimi gerektirmeyen bu oyun, yalnızca Windows 10 işletim sisteminde çalışmaktadır.