En İyi Korku Filmleri
Tekrar izlemek istemeyeceğiniz en iyi korku filmlerini sizler için derledik.
İnsanları en çok ürküten duygulardan biri de korkudur. Korku bir yere kadar doğal olabilir. Ancak insanlar eğlenmek için de korku oyunları veya filmleri izlemektedir. Peki, en iyi korku filmleri neler? Gelin, yakından bakalım.
En İyi Korku Filmleri
- Gerald’s Game
- The Medium
- Host
- It Follows
- Us
- Hereditary
- Gokseong
- Get Out
Gerald’s Game
Ünlü yazar Stephen King’in romanından uyarlanan film, son 10 yılın en iyi korku filmleri arasında yer almayı başarmıştır. Meraklı çift maceraya kapılır ve şehirden uzak bir yerde vakit geçirmek ister. Kendilerini eğlendirmek için oyun oynamaya başlayan çift her şeyin tersine döneceğinin farkında değildir.
- Tür: Gizem, drama ve korku
- Oyuncular: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia
- IMDb Puanı: 6.5
Kitaptan Uyarlanan En İyi Filmler
Öyle filmler var ki çoğumuz bu başyapıt filmlerin kitaplardan uyarlandığını dahi bilmiyoruz. Yazarların ellerinde dökülen kelimelerin filmlere dönüşeceğini belki onlar dahi bilmiyordu.
The Medium
Olay Asya bölgesinde gerçekleşmektedir. Tayland’da kırsal bir bölgede bir kişinin yeğenine tanrı musallat olmuştur. İlk başta sanılanın aksine bir şey armağan edilecektir. Fakat, işler sanıldığı gibi değildir. Filmin en önemli noktalarından biri de yeğen bir şamanın akrabasıdır.
- Tür: Korku
- Oyuncular: Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma, Sirani Yankittikan
- IMDb Puanı: 6.5
Host
Mistik bir ayin gerçekleştirmek isteyen 6 arkadaş Zoom üzerinde toplanır. Çünkü karantina zamanları bir maceraya atılmak ister. Fakat işler yolunda gitmemeye başlar.
- Tür: Gizem ve korku
- Oyuncular: Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb
- IMDb Puanı: 6.5
It Follows
Bir gençten hoşlanan Jay, sıradan bir hayat yaşamaktadır. Fakat hoşlandığı genç ile şehirden uzak bir yere giderler. İşte her şey burada başlar ve Jay kendini baygın bir halde bulur. Daha sonraları tuhaf olaylar yaşamaya başlayan Jay başına geleceklerden habersizdir.
- Tür: Gizem ve korku
- Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi
- IMDb Puanı: 6.8
Us
Kaygı bozukluğu yaşayan Adelaide Wilson, sevdiklerinin başına bir şey geleceğinden sürekli endişe duymaktadır. Bir gün arkadaşlarıyla sahil kenarında vakit geçirmek isteyen aile taciz ve takibe uğrar. İşte Adelaide’nin korkusu burada gerçekleşmeye başlar.
- Tür: Gizem, drama ve korku
- Oyuncular: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss
- IMDb Puanı: 6.8
Hereditary
Ailesinin ölümü ardından Ellen, evin içinde sıra dışı olaylar yaşamaya başlar. Öyle ki çoktan bir ayinin parçası olmuşlardır.
- Tür: Gizem, drama ve korku
- Oyuncular: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne
- IMDb Puanı: 6.3
En İyi Aşk Filmleri
İnsan olmanın en güzel şeylerinden biri de belki aşktır. Öyle ki kimileri adate bir dava gibi hayatını aşka kaptırır. Biz de sizler için kendinizi tekrar aşık hissedeceğiniz ya da “keşke aşık olsam” diyebileceğiniz en iyi aşk filmlerini derledik.
Gokseong
Bir kasabaya gelen yabancı her şeyi birbirine katacaktır. Öyle ki bölgede yaşayan polis memurun kızı hasta olmuş. Başta salgın gibi görünen bu hastalık ilerleyen dönemlerde her şeyi açığa kavuşturacaktır.
- Tür: Gizem, drama ve korku
- Oyuncular: Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won
- IMDb Puanı: 7.4
Get Out
Mutlu bir çift olan Chris ve Rose beraber yaşamaktadır. Günlerden bir gün Rose sevgilisini ailesi ile tanıştırmak ister. Chris ise olacaklardan habersizdir. Öyle ki ilk başta zenci olduğu için ırkçılığa uğradığını sansada olaylar çok farklı yere gidecektir.
- Tür: Gizem ve korku
- Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford
- IMDb Puanı: 7.7
Mutlaka İzlemeniz Gereken Psikoloji Konulu Filmler
İzleyicinin filmleri izledikten sonra kafalarında birçok soru işareti oluşturan ve defalarca düşündüren psikoloji konulu filmler neler? Sizler için derledik.
Bu içerikte sizler için en iyi korku filmlerini derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerin en sevdiği korku filmi hangisi? Yorumlar kısmında buluşalım.
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