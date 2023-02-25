İnsanları en çok ürküten duygulardan biri de korkudur. Korku bir yere kadar doğal olabilir. Ancak insanlar eğlenmek için de korku oyunları veya filmleri izlemektedir. Peki, en iyi korku filmleri neler? Gelin, yakından bakalım.

En İyi Korku Filmleri

Gerald’s Game

The Medium

Host

It Follows

Us

Hereditary

Gokseong

Get Out

Gerald’s Game

Ünlü yazar Stephen King’in romanından uyarlanan film, son 10 yılın en iyi korku filmleri arasında yer almayı başarmıştır. Meraklı çift maceraya kapılır ve şehirden uzak bir yerde vakit geçirmek ister. Kendilerini eğlendirmek için oyun oynamaya başlayan çift her şeyin tersine döneceğinin farkında değildir.

Tür: Gizem, drama ve korku

Gizem, drama ve korku Oyuncular: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia

Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia IMDb Puanı: 6.5

The Medium

Olay Asya bölgesinde gerçekleşmektedir. Tayland’da kırsal bir bölgede bir kişinin yeğenine tanrı musallat olmuştur. İlk başta sanılanın aksine bir şey armağan edilecektir. Fakat, işler sanıldığı gibi değildir. Filmin en önemli noktalarından biri de yeğen bir şamanın akrabasıdır.

Tür: Korku

Korku Oyuncular: Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma, Sirani Yankittikan

Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma, Sirani Yankittikan IMDb Puanı: 6.5

Host

Mistik bir ayin gerçekleştirmek isteyen 6 arkadaş Zoom üzerinde toplanır. Çünkü karantina zamanları bir maceraya atılmak ister. Fakat işler yolunda gitmemeye başlar.

Tür: Gizem ve korku

Gizem ve korku Oyuncular: Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb

Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb IMDb Puanı: 6.5

It Follows

Bir gençten hoşlanan Jay, sıradan bir hayat yaşamaktadır. Fakat hoşlandığı genç ile şehirden uzak bir yere giderler. İşte her şey burada başlar ve Jay kendini baygın bir halde bulur. Daha sonraları tuhaf olaylar yaşamaya başlayan Jay başına geleceklerden habersizdir.

Tür: Gizem ve korku

Gizem ve korku Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi

Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi IMDb Puanı: 6.8

Us

Kaygı bozukluğu yaşayan Adelaide Wilson, sevdiklerinin başına bir şey geleceğinden sürekli endişe duymaktadır. Bir gün arkadaşlarıyla sahil kenarında vakit geçirmek isteyen aile taciz ve takibe uğrar. İşte Adelaide’nin korkusu burada gerçekleşmeye başlar.

Tür : Gizem, drama ve korku

: Gizem, drama ve korku Oyuncular: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss

Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss IMDb Puanı: 6.8

Hereditary

Ailesinin ölümü ardından Ellen, evin içinde sıra dışı olaylar yaşamaya başlar. Öyle ki çoktan bir ayinin parçası olmuşlardır.

Tür: Gizem, drama ve korku

Gizem, drama ve korku Oyuncular: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne

Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne IMDb Puanı: 6.3

Gokseong

Bir kasabaya gelen yabancı her şeyi birbirine katacaktır. Öyle ki bölgede yaşayan polis memurun kızı hasta olmuş. Başta salgın gibi görünen bu hastalık ilerleyen dönemlerde her şeyi açığa kavuşturacaktır.

Tür: Gizem, drama ve korku

Gizem, drama ve korku Oyuncular: Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won

Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won IMDb Puanı: 7.4

Get Out

Mutlu bir çift olan Chris ve Rose beraber yaşamaktadır. Günlerden bir gün Rose sevgilisini ailesi ile tanıştırmak ister. Chris ise olacaklardan habersizdir. Öyle ki ilk başta zenci olduğu için ırkçılığa uğradığını sansada olaylar çok farklı yere gidecektir.

Tür: Gizem ve korku

Gizem ve korku Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford IMDb Puanı: 7.7

Bu içerikte sizler için en iyi korku filmlerini derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerin en sevdiği korku filmi hangisi? Yorumlar kısmında buluşalım.