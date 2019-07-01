Doğru Olarak Bilinen 6 Dark Web Efsanesi

Dark Web hakkında ne biliyorsunuz? İnsanların Dark Web hakkında bildiklerinin çoğu, polis raporlarından veya haberlerden geliyor. Yanlış anlaşılan teknolojiler gibi, söylentiler ve mitler de pozitifleri, negatifleri, efsaneleri ve Deep Web’in ünlülüğünü abartıyor. Çoğu söylenti ve efsane gibi masallarda da gerçeğin bir ipucu var.

Dark web efsanesi nedir ve gerçek nedir? İşte birkaç dark web efsanesi ve hikayelerinin ardındaki gerçekler.

1. “Sadece Kötü İnsanlar Dark Web Kullanıyor”

Dark Web’i kötü ürünler ve rahatsız edici içerikler için kullanıyorsunuz değil mi? Yanlış.

Dark Web için birçok kullanım alanı vardır. Suçluların yanı sıra gizlilik savunucuları, siyasi muhalifler ve diğer birçok kullanıcı da burada bulunmaktadır.

2. “Tüm Siber Suçlar Dark Web Üzerinden Gerçekleşiyor”

Tüm siber suçlar Dark Web’de gerçekleşiyor, değil mi? Yine yanlış.

Siber suçun büyük çoğunluğu Clearnet üzerinde gerçekleşiyor. Dark Web, siber suçluların bilgi toplamak ve alışverişinde bulunmak için kullanışlı bir yerdir. Ancak meselenin basit gerçeği, Dark Web’den ziyade Clearnet’te siber suçlara maruz kalma olasılığınız daha yüksektir.

3. “Dark Web Çok Büyüktür”

Dark Web’i göstermek için kullanılan en yaygın görsel buzdağıdır. Sorun göreceli boyutların doğru olmadığı, buz dağı görseline göre internetin temiz katmanlarda çalışmadığı gerçeğidir.

“Clearnet” milyarlarca web sitesinden oluşur. İkinci aşama olan Deep Web, normal bir arama motoru kullanarak arama yapamayacağınız internettir. Bu akademik veritabanları, bankacılık portalları, şirket içi ağlar, web posta hesapları ve bir Google aramasının ortaya koymadığı diğer verilerdir.

Dark Web, Clearnet’e nazaran anlaşılmaz derecede küçüktür. Dark Web’in büyüklüğüne ilişkin tahminler yaklaşık 250.000 ila 400.000 alan arasındadır. Tor ağında, bu siteler onbinlerce fidye ve diğer kötü amaçlı yazılımı barındırır. Birçok fidye yazılımı, kurbanları, bitcoin veya monero gibi takip edilemeyen kripto para birimleri kullanarak fidye ödemeleri için Dark Web’e yönlendirilir.

4. “Dark Web Yalnızca Teknoloji Uzmanları İçindir”

Çoğu insan, Dark Web’in gizli ve herkesten uzak olduğunu düşünür. Oysa gerçek şu ki Dark Web’e, Tor tarayıcıyı kullanan herkes erişebilir. Tor tarayıcı, Dark Web’e erişmenin en kolay ve en güvenli yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir.

5. “Dark Web’e Erişmek Yasa Dışıdır”

Dark Web’in kendisi yasa dışı değildir. Ancak Dark Web siteleri, servisleri ve kullanıcıları güvende tutmak için güçlü şifreleme kullanır. Bazı ülkelerde, güçlü şifreleme kullanmak yasaktır. Dark Web’e bir tür şifreleme kullanmadan erişemediğiniz için bu yetki alanlarındaki yasaları ihlal edeceksiniz.

Örneğin, Çin'de güçlü şifreleme kullanımı yasaktır. Bu nedenle, Tor tarayıcısını kullanmak suç teşkil eder. Çin hükümeti, gizliliğinizi artırmak için kullanabileceğiniz başka bir şifreleme yöntemi olan VPN kullanımını da yasaklamıştır. Rusya, Belarus, Irak, Kuzey Kore ve daha pek çok ülkede yaşayan vatandaşların benzer sorunları var.

Cevabın ikinci kısmı, Dark Web’de bulabileceğiniz bazı zararlı içerik ve materyallerle ilgilidir. Dark Web’de kullanımı kolay bir kural vardır. Bu kural, yapacağınız işlem yaşadığınız ülkede yasa dışıysa, ağ üzerinde de yasa dışıdır. Yaptığınz işlemi gizlemek için şifreleme kullanmak onu yasallaştırmaz.

6. “Dark Web Üzerinde Tamamen Güvendesinizdir”

Başka bir yaygın Dark Web efsanesi de güvenliğiniz ile iligidir. Dark Web, güvenlik ve gizliliğinizi önemli ölçüde artırmak için şifreleme ve komut dosyası engelleme uzantıları kullanır. Ancak bu, tamamen güvende olduğunuz anlamına gelmez.