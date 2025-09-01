Cronos: The New Dawn, kıyametin nedenlerini ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir hayatta kalma korku oyunudur.

Hayatta kalma korku oyunları arasında yer alan Cronos: The New Dawn, karanlık atmosferi mükemmel bir şekilde oyunculara sunuyor. Geleceğin korku dolu anlarına tanıklık edeceğiniz bu oyunda, eşsiz canavarlarla savaşacak ve insanlığı yok eden kıyametin nedenini arayacaksınız.

Cronos: The New Dawn, hikayesi ve oynanışıyla tam anlamıyla bir hayatta kalma korku oyunudur. Hem kendinizi koruyacak hem de yaşadığınız korkunç anları en yakından deneyimleyeceksiniz. Karşınıza farklı şekillerde birçok yaratık çıkmaktadır. Karakterinizin yeteneklerini kullanarak onları öldürmeli ve ruh toplayarak zamanda geri gitmelisiniz.

Kıyametin nedenini aradığınız bu yolculukta, en büyük göreviniz ruhları hasat etmektir. Meydana gelen kıyamette hayatını kaybeden yüzlerce önemli insan bulunuyor. Bu insanları bulmalı, ruhlarını almalı ve karakterinizi daha güçlü kılmalısınız.

Cronos: The New Dawn İndir

Son zamanlarda piyasaya sürülen korku oyunları arasında kendisini üst sıralara taşıyan bu oyun, her açıdan mükemmel bir şekilde geliştirilmiştir. Hikaye ve atmosferi bir kenara bırakacak olursak; fizik yapısı, karakter yetenekleri ve kullanılabilir silah seçenekleriyle aksiyonu ön planda tutuyor.

Eğer siz de kıyametin nedenlerini merak ediyorsanız, Cronos: The New Dawn indirin ve gelecekteki sırları toplayarak zamanda geriye gidin!

