Dancing Line, müziğin ritmine ve melodisine göre hareket etmeniz gereken refleks oyunu.

Erkan Calp - 10 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dancing Line, engellerle dolu labirentte ilerlemeye çalıştığımız müzik odaklı refleks oyunu. Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkan oyunda arka planda çalan dinlendirici müziğe göre hareket etmemiz gerekiyor.

Sabit ve hareketli platformlardan oluşan labirentte ilerleyebilmenin tek yolu ritmi ve melodiyi dinlemek. Labirentte gideceğimiz yol belli ancak tam olarak nereden gideceğimiz belirli çizgilerle gösterilmiyor. Bu noktada müziğe kulak vererek yönümüzü bulmamız bölüm sonunu görebilmek için tek şansımız. İlerleme durumumuza göre çalan müzik sadece oyuna renk katılmak için yapılmamış ta diyebilirim.

Refleks ve konsantrasyon testi için harika bir mobil oyun olarak gördüğüm Dancing Line, temasıyla da dikkat çekiyor. Labirentte mevsimlerin değişmesi, dolambaçlı kayalıklar, hareket eden platformlar oyunu oynattıran tüm detaylar çok başarılı.

Müziğin ritmine kapılmamızı isteyen oyun boş zamanlarda açıp oynanabilecek ideal oyunlardan biri.