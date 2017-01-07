Dancing Line
Dancing Line, müziğin ritmine ve melodisine göre hareket etmeniz gereken refleks oyunu.
Dancing Line, engellerle dolu labirentte ilerlemeye çalıştığımız müzik odaklı refleks oyunu. Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkan oyunda arka planda çalan dinlendirici müziğe göre hareket etmemiz gerekiyor.
Sabit ve hareketli platformlardan oluşan labirentte ilerleyebilmenin tek yolu ritmi ve melodiyi dinlemek. Labirentte gideceğimiz yol belli ancak tam olarak nereden gideceğimiz belirli çizgilerle gösterilmiyor. Bu noktada müziğe kulak vererek yönümüzü bulmamız bölüm sonunu görebilmek için tek şansımız. İlerleme durumumuza göre çalan müzik sadece oyuna renk katılmak için yapılmamış ta diyebilirim.
Refleks ve konsantrasyon testi için harika bir mobil oyun olarak gördüğüm Dancing Line, temasıyla da dikkat çekiyor. Labirentte mevsimlerin değişmesi, dolambaçlı kayalıklar, hareket eden platformlar oyunu oynattıran tüm detaylar çok başarılı.
Müziğin ritmine kapılmamızı isteyen oyun boş zamanlarda açıp oynanabilecek ideal oyunlardan biri.
- TOPLAM İNDİRME 30
- DOSYA BOYUTU 152 MB
Dancing Line, müziğe göre ilerlediğiniz labirentte kaçış oyunu.
Dancing Line, müziğin ritmine göre yolunuzu bulmanızı isteyen konsantrasyon ve refleks oyunu. Animasyonlarla zenginleştirilmiş minimalist görsellere sahip oyun hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Müzik odaklı refleks oyunlarını seviyorsanız hazır ücretsiz indirilebiliyorken kaçırmayın derim.
Oyun görünüşte engellerle dolu labirentten kaçmaya dayanan basit bir oyun izlenimi yaratıyor insanda ancak oyuna geçtiğinizde yanıldığınızın farkına varıyorsunuz. Dancing Line’da hangi yönden gideceğiniz az çok belli iken tam olarak yol haritanızı çizebilmeniz için ritim ve melodiye kulak vermeniz gerekiyor. Engel teşkil eden kayalıklar, hareketli platformlar yaklaştıkça görünür olduklarından müziği dinlemezseniz bir noktaya kadar ilerleyebiliyorsunuz.
Oyunun kontrolleri oldukça basit; her yaştan kişinin rahatlıkla oynayabileceği şekilde tasarlanmış. Labirentte ilerlemek için tek yapmanız gereken kritik noktalarda ekranın herhangi bir noktasına dokunmak. Nerede ne kadar süre dokunacağınızı müzik size söylüyor.