Harika Filtrelerle Dolu En İyi Snapchat Alternatifleri

Sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Günümüzde en az bir dakika da olsa mutlaka sosyal medya platformlarına ziyarette bulunuyoruz. Instagram gibi sosyal medya platformları, sadece 24 saat yayında kalmakla sınırlı olan hikâyeler paylaşma özelliği sunarak kullanıcıların önemli anlarını bir selfie ile ölümsüzleştirmesine yol açtı.

Hikâyelerin ilk ortaya çıkışından bu zamana teknoloji inanılmaz bir boyut aldı. Sosyal medya platformları büyüdükçe klasik selfie de tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Snapchat’in filtrelerinden sonra klasik selfie çekmek yerine filtreli selfie çekimine odaklandı.

Kullanıcıların Snapchat’e yönelmesi, filtre seçenekleri sunan binlerce aracın ortaya çıkmasına neden oldu. Şu an herhangi bir uygulama mağazasını ziyaret ederseniz, filtre destekli binlerce fotoğraf düzenleme aracı bulabilirsiniz.

iOS ve Android İçin En İyi Snapchat Alternatifleri

Snapchat sürekli olarak yeni filtreler yayınlıyor olsa da favori filtreniz kaybolabilir ya da bulunulan bölgede Snapchat’in çalışmadığını fark edebilirsiniz. Bu durumlarda, Snapchat’e alternatif olabilecek kadar donanımlı araçları kontrol etmek en iyisidir. Hemen alt bölümde yer alan harika filtrelerle dolu Snapchat alternatiflerini inceleyebilirsiniz.

B612

B612, en az Snapchat kadar kaliteli filtrelere sahip olan bambaşka bir araçtır. B612 sadece filtre sunmakla sınırlı kalmıyor. B612’de yüz düzenleme, çerçeve ekleme makyaj ve benzeri özellikler vardır.

B612’de 1500’den fazla filtre bulunuyor. Selfiede yer alan insanların yüzünü sevimli bir hayvana dönüştürebilirsiniz. B612, en sevdiğiniz filtreleri size hatırlatır. Filtrelerin tamamı yüksek kalitelidir. B612’de ayrıca video çekebilir ve videolara müzik ekleyebilirsiniz.

SNOW

Snow’da her gün binlerce filtre keşfedebilirsiniz. Günlük hayatınıza renk katabilecek özel filtreleri kullanma fırsatını kaçırmamalısınız. Sadece birkaç dokunuşun akabinde profesyonel bir selfie elde edebilirsiniz. Snow’u kullanmak için ilk olarak e-posta adresinizi, Facebook hesabınızı ya da Line hesabınızı kullanarak oturum açmak zorundasınız.

MSQRD

Komik filtrelerden mi hoşlanıyorsunuz? MSQRD adlı bu Snapchat alternatifi kesinlikle denemelisiniz! MSQRD, çok sayıda efekt içeren harika bir Snapchat alternatifidir. MSQRD ile zombi, panda ve hatta arkadaşınızın yüzüne sahip olabilirsiniz.

YouCam Fun

YouCam Fun, Snapchat’in gelişmiş sürümü gibidir. Kullanımı oldukça kolaydır. YouCam Fun ile saniyeler içinde eğlenceli görüntüler elde edebilirsiniz. YouCam Fun’ın selfie modu ayrıca yüzünüzü güzelleştirme konusunda da oldukça iyidir. YouCam Fun, siz hiçbir çaba harcamadan mükemmel bir selfie ortaya çıkarır.

Instagram

Instagram aslına bakarsanız bir tanıtım gerektirmiyor. Instagram, sosyal medya platformları arasında oldukça iyi bilinir. Instagram, en büyük rakibi Snapchat kadar mükemmel yüz filtrelerine sahip olmayabilir ama pek çok yüz filtresi yaratıcı ve eğlencelidir.

Instagram’da yüz filtresi kullanmak için reklam izlemek mecburiyetinde değilsiniz. Yüz filtresi kullandığınız hikâyeleri ücretsiz olarak galerinize indirebilir veyahut platformda paylaşabilirsiniz. Facebook hesabınızla Instagram hesabınız birbirine bağlı ise hikâyenizi hem Instagram’da hem de Facebook’ta paylaşabilirsiniz.