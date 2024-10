Piece of Cake studios

Dark Hours, 1-4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Evi soyun, canavardan kaçın ve bulmacaları çözerek evden kaçmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer alan Dark Hours, gerilim ve korku öğelerini iyi kullanan bir hayatta kalma korku oyunudur. Soygun görevini üstlendiğiniz bu oyunda, ekibinizle karanlık atmosferde yol alacaksınız. Soymaya çalıştığınız evdeki doğaüstü yaratıklar, soygununuzu sekteye uğrattı ve artık evden kaçmak zorundasınız.

Dışarı çıkmak için evin içerisindeki bulmacaları çözün, kapıları açın ve güneşin doğmasını bekleyin. Harekete ve sese göre aktiflik gösteren korkutucu yaratık, her an karşınıza çıkabilmektedir. Canavardan kaçmanın en iyi yolu, saklanmak veya arkadaşlarınızı kendiniz için feda etmektir. Can havliyle kaçarken arkadaşlarınızı canavarın kollarına doğru itebilirsiniz.

Dark Hours İndir

Dark Hours oyunundaki ilk amacınız soygun olduğu için evde bulduğunuz değerli eşyaları da bir yandan toplamalısınız. Sadece evden değil, aynı zamanda arkadaşlarınızın topladığı değerli eşyaları da sinsice çalabilirsiniz.

Evdeki değerli eşyaları çalın, canavardan kaçın ve evden hayatta kalarak çıkmaya çalışın. Siz de Dark Hours indirerek, eğlenceli ve bir o kadar da korkutucu bir korku oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Dark Hours Sistem Gereksinimleri