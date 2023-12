Deco My Tree APK

Noel için tasarlanan Deco My Tree APK'da, kendi ağacınızı oluşturun ve diğer insanların süslemesi için onlarla paylaşın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yılın son günlerine girdiğimiz bu süreçte, diğer insanların tüm yıl boyunca düşündüklerini tek bir ağaçta toplayabiliyoruz. Deco My Tree APK uygulamasında, kendinize özel bir ağaç yaratın, insanlarla paylaşın ve onların ağacınızı süslemesine olanak tanıyın. Kendi ağacınızı oluşturmak için tek yapmanız gereken bir e-mail ile kayıt olmak ve sevdiğiniz bir ağacı seçmek olacaktır.

Yüzlerce ağaç tasarımı arasından istediğinizi seçin ve bağlantısını arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlarınız sadece süslemekle kalmayıp, size özel mesajlar da gönderebiliyor. Gönderilen bu mesajlar sadece yılın son günü açılabildiği için uygulamaya farklı bir anlam katıyor.

Deco My Tree - Noel Mesajları APK İndir

Arayüzü ve içerikleri çok kullanışlı olan Deco My Tree APK, yılın son günlerine anlam katmak isteyenler için güzel bir seçenektir. Hem dijital ağacınızı süsleyin hem de diğer insanlardan gelen özel mesajları okuyun.

Kısa zamanda popülerliği fazlaca artan Deco My Tree'de, an itibariyle yapılan ağaç sayısı 8 milyon, gönderilen mesaj sayısı ise 65 milyona ulaşmış durumdadır. Eğer siz de kendi ağacınızı oluşturmak ve insanların süslemesini istiyorsanız, Deco My Tree APK indirin ve yılın son günlerine anlam katın.

Deco My Tree Özellikleri