my-summer-car-benzeri-oyunlar

Otomobil simülasyonu sevenlerin bayıldığı kült bir oyun olan My Summer Car, 2016 yılında piyasaya erken erişim olarak çıktı ve uzun bir süredir geliştirilme aşamasında. Amistech Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan My Summer Car pek çok simülasyon oyununa da ilham kaynağı oldu.

Görsel tarzı, derinliği ve çeşitliliği ile pek çok oyuna yön vermiş olan My Summer Car’ı uzunca bir süre oynadıysanız ve benzer oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. My Summer Car benzeri oyunların sayısı her geçen gün artsada pek fazla olduklarını söyleyemeyiz. Öyle ki son derece niş bir kitleye hitap eden bu oyunları geliştirmek de epey zor.

Biz de sizler için My Summer Car benzeri oyunlardan en iyilerini aşağıda listeledik. My Summer Car gibi bir oyun arıyorsanız aşağıdaki listemiz çok işinize yarayacaktır.

My Summer Car Benzeri En İyi Oyunlar

Street Legal Racing: Redline v2.3.1

Car Mechanic Simulator 2021

Car For Sale Simulator 2023

Junkyard Truck

Mon Bazou

Jalopy

Street Legal Racing: Redline v2.3.1

İlginç bir ismi olan bu oyunda hem yarışıyor hem de aracımızı detaylı bir şekilde kişiselleştirebiliyoruz. Araç mekanik simülatörü arayanlar için iyi bir yapım olan Street Legal Racing: Redline v2.3.1 yıkımdan ve yarıştan hoşlanan simülasyon sevdalıları için ideal.

Car Mechanic Simulator 2021

En iyi simülasyon oyunlarından biri olan Car Mechanic Simulator 2021 otomobil tutkunlarının favori yapımlarından biridir. Kötü durumdaki arabaları alın ve onları adeta baştan yaratın. Ucuza aldığınız araçları en iyi şekilde elden geçirin ve iyi bir kar ile satın! Son derece detaylı ve kapsamlı bir oyun olan Car Mechanic Simulator 2021 şu ana kadar bu türde yapılmış en iyi yapımlardan bir tanesi.

Car For Sale Simulator 2023

Kendi araba satış işletmemizi kurmaya çalıştığımız bu oyunda araçları satın alıp tamir edip modifiye ediyoruz ve bir sonraki müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz.

Junkyard Truck

Açık dünyaya sahip olan bu oyun kamyon ve off-road sevenleri memnun edecek bir yapım. Sürüş, çöp toplama, kumar veya kaçak içki üretme becerilerinizi kullanarak para kazandığınız bu oyun sizlere keyifli bir otomobil simülasyonu tecrübesi sunacak.

Mon Bazou

My Summer Car benzeri oyunlar içerisinde görsel olarak en çok benzeyen oyun Mon Bazou olabilir. Oldukça kötü durumdaki araçları satın alıp onları bir yarış arabasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Ağaç keserek, geceleri yarışarak veya pizza dağıtarak para kazandığımız bu oyun My Summer Car’a epey öykünmüş bir yapım.

Jalopy

Görsel olarak 2000’lerin başında çıkmış bir oyun gibi gözüken Jalopy 2018 yılında çıkış yaptı. Eski Doğu Bloğu topraklarında geçen bu oyunda aracımızı onarıyoruz. Almanya, Macaristan, Yugoslavya ve Bulgaristan'ı keşfettiğimiz bu oyun Türkçe dil desteğine de sahip.

My Summer Car benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz listemizdeki oyunlardan hangisini oynadınız? My Summer Car benzeri oyunlardan favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.