My Summer Car Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bir otomobil ve yaşam simülasyonu olan My Summer Car araba severlerin favori oyunlarından bir tanesi. Türünün en iyilerinden biri olan My Summer Car oldukça niş bir kitleye hitap eden oldukça detaylı bir oyun. Hem hayatta kalmaya çalıştığınız hem de gündelik işler yaparak aracınızı geliştirdiğiniz bu oyun göründüğünden çok daha fazlasına sahip.

Son derece detaylı bir oyun olan My Summer Car pek çok kişinin de gözünü korkutuyor. Öyle ki, son derece zor ve karmaşık bir oyun olan My Summer Car’ın Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bu nedenle oyuncular My Summer Car Türkçe yama arıyorlar. Eğer siz de dil bariyerine takılmadan en iyi şekilde oyunu anlayarak oynamak istiyorsanız bu yazımız çok işinize yarayacak.

My Summer Car Türkçe yama yüklemek son derece basittir. Aşağıdaki adımları sırasıyla dikkatli bir şekilde uygulayarak siz de bilgisayarınıza My Summer Car Türkçe yama yükleyebilrisiniz.

My Summer Car Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle MSCLoader isimli programı kurmalısınız yoksa Türkçe yama çalışmaz.

isimli programı kurmalısınız yoksa Türkçe yama çalışmaz. MSCLoader’ın sitesine üye olun ve gerekli dosyayı indirin.

Ardından indirdiğiniz Winrar dosyası içerisindeki tüm dosyaları ayrı bir klasöre çıkarın.

dosyası içerisindeki tüm dosyaları ayrı bir klasöre çıkarın. Akabinde bu klasörün içerisindeki “ MSCPatcher.exe ” isimli uygulamayı yönetici olarak çalıştırın.

” isimli uygulamayı çalıştırın. Onaylayın ve kurulumun bitmesini bekleyin.

Ardından My Summer Car Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Winrar ile dosyayı açın.

“MSC %100 Türkçe Çeviri” klasöründeki tüm dosyaları oyunun dosya konumundaki “mods” klasörünün içine atın.

İşlem bu kadar. My Summer Car Türkçe yama bir mod olarak sisteminize kurulmuş olacak.

Eğer MSCLoader’ı yüklemezseniz mods isimli klasörü göremezsiniz. Dolayısıyla MSCLoader’ı Türkçe yamadan önce kurduğunuza emin olun.

My Summer Car Hakkında

Amistech Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan My Summer Car 2016 yılında piyasaya erken erişim olarak sürüldü. Çıktığı günden itibaren geliştirilmeye devam eden bu yapım özünde bir simülasyon oyunudur.

90’ların Finlandiya’sında geçen bu oyun çok kapsamlı bir otomobil simülasyonudur. Bir aracın tüm detaylarını bünyesinde barındıran bu yapım en iyi simülasyon oyunlarından biridir.

My Summer Car’ı diğer pek çok simülasyon oyunundan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de oyunda kalıcı ölüm (permadeath) bulunmasıdır. Bu yapım sadece bir otomobil simülasyonu değil aynı zamanda bir yaşam simülasyonudur. Arabalarınıza dikkatli baktığınız kadar kendinize de iyi bakmanız lazım. Bu özellik de oyuna ayrı bir hava katıyor gerçekten.

My Summer Car Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandır My Summer Car oynuyorsunuz? My Summer Car Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindiri takipte kalmayı unutmayın.