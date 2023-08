Deliver Us The Moon

Deliver Us The Moon ile Ay’ı keşfediyoruz. Ay’da geçen bir macera oyunu arıyorsanız Deliver Us The Moon tam size göre.

Kemal Tavus - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Wired Productions tarafından yayınlanan Deliver Us The Moon 2019 yılında piyasaya sürüldü. Hikaye bazlı ve keşfetme odaklı bir yapım olan Deliver Us The Moon oyuncuları genel olarak memnun etti.

Oyunun hikayesi epey ilginçtir. Dünya bir enerji krizi içerisindedir ve çözüm olarak Ay’dan enerji transfer etmektedir. Aniden enerji aktarımı kesilir ve Ay’dan artık haber alınamaz. Ne olup bittiğini anlamak için bir ekip Ay’a gönderilir. Bu ekip, üssün neden iletişimi ve enerji akışını kestiğini öğrenmeye çalışır.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Deliver Us The Moon hikayenin odakta olduğu, keşfetme duygusu yüksek bir bilim kurgu oyunudur. Görsel olarak oldukça tatmin edici bir yapım olan Deliver Us The Moon bilim kurgu oyunlarını sevenleri mest edecek bir yapım.

Deliver Us The Moon İndir

Hemen Deliver Us The Moon indirin ve eşsiz bir hikayeyi deneyimleyin. Etrafı keşfedin ve hikayeyi takip ederek Ay’da neler olmuş öğrenin.

Deliver Us The Moon Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

: Windows 7/8/10 64-bit İşlemci : Çift çekirdekli işlemci, 2.5 GHz

: Çift çekirdekli işlemci, 2.5 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 750 2GB vRAM

: Nvidia GeForce GTX 750 2GB vRAM DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan