Çağının Ötesinde En İyi 10 Bilim Kurgu Oyunu

Bilim kurgu türü pek çok kişinin ilgisini çeken, ufuk açıcı bir janr. Biz de bu türü sevenler ve oyunlara ilgisi olan kişiler için bilim kurgu oyunlarını bir liste haline getirdik. Umuyoruz ki bu liste bilim kurgu oyunu arayanların işine yarar.

En İyi Bilim Kurgu Oyunları

No Man’s Sky

Detroit: Become Human

Prey

Dead Space

Portal 2

Half-Life 2

NieR:Automata

Mass Effect

StarCraft

Warhammer 40,000: Dawn of War

No Man’s Sky

Çıkmadan önce çok büyük vaatler sunan, çıktığı zaman da yerden yere vurulan, daha sonrasında geliştiricilerin oyuna sahip çıkması sonucu ortalamanın üzerinde bir oyun haline gelen No Man’s Sky, uzayda gezmek ve keşif yapmak isteyen kişiler için eşsiz bir oyun. Çıktığı günden beri sürekli geliştirilen ve güncellenen bu oyun günümüzde artık oldukça iyi bir noktaya geldi. Keşiften ve açık dünyada gezinmekten hoşlanan kişiler için oldukça ideal bir oyun.

Detroit: Become Human

Android robotların insanlardan daha zeki olduğu bir gelecek mümkün mü? Yakın gelecekte geçen bir oyun olan Detroit: Become Human, özünde makine olan insansı robotların etrafında gelişen bir dizi olaylar silsilesini gözler önüne seriyor. Oyun içindeki seçimlerimizin hikayenin sonunu direkt olarak etkileyebildiği bu oyunu mutlaka deneyimlemelisiniz.

Prey

Değeri pek bilinmemiş oyunları listeliyor olsaydık muhtemelen listenin başına koymamız gereken oyunlardan biri olan Prey, bilim kurgu temasını en iyi şekilde işleyen yapımlardan birisi. Korku ve bilim kurgu temalarını iyi bir şekilde harmanlayan, üst düzey grafikler ve sürükleyici bir hikaye ile bizlere benzersiz bir deneyim yaşatan Prey oynanmaya değer bir oyun. Özellikle de türün hayranlarının Prey’e bayılacaklarına eminiz.

Dead Space

Bilim kurgunun ikinci planda olduğu, korkunun ise birinci plana geçtiği bir oyun olan Dead Space, bizlere uzayda yaratıkların arasında tek başına kalan bir adamın başına gelenleri anlatıyor. Basit bir araştırma görevine giden karakterimiz Isaac Clarke kısa bir süre sonra işlerin çığırından çıktığını ve ters gittiğini anlıyor. Benzersiz yaratıklarla karşılaştığımız ve onları alt ederek ilerlediğimiz bu oyunda korkmadan 1 saniye bile geçirmek çok zor.

Portal 2

Bir Valve klasiği olan Portal 2 en iyi bulmaca oyunlarından bir tanesi. Bilim kurgu temasının yoğun bir şekilde hissedildiği bu evrende her bölüm bir bulmacayı çözerek ilerliyoruz ve ilerledikçe içinde bulunduğumuz evrenle alakalı daha fazla şey öğreniyoruz. Bulmaca oyunu oynamak isteyen kişilerin ilk başvurabileceği oyunlardan biri olan Portal 2’yi eğer hala oynamadıysanız mutlaka oynayın.

Half-Life 2

Bir diğer Valve klasiği olan Half-Life 2 kelimelerle anlatılamayacak kadar eşsiz ve özel bir oyun. Bilim kurgu severlerin de muhakkak oynamak isteyeceği ilk oyunlardan biridir. Half-Life 2, döneminde çok büyük ses getirmiş, FPS oyunlarının nasıl olması gerektiğini göstermiş, türe yön vermiş bir oyundur. Günümüzde bile hala keyifle oynanabilecek olan Half-Life 2, pek çok FPS oyuncusunun da favori oyunlarından biridir.

NieR:Automata

En iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan NieR:Automata sadece tek bir türde iyi değil, pek çok türde örnek olarak gösterilebilecek bir oyun. Bunlardan biri de NieR:Automata’nın bilim kurgu yönü. NieR:Automata sadece karşınıza çıkan robotik düşmanları parçalara ayırdığınız bir oyun değil. Oyunun hikayesini ciddi bir şekilde takip ederseniz ve oyunun gerçek sonunu görmeyi başarırsanız sizi oldukça derinden etkileyebilecek bir hikaye ile karşılaşıyorsunuz. NieR:Automata’da yaratılan evren ve işlenen konu, diğer bilim kurgu eserleri ile karşılaştırıldığı zaman oldukça eşsiz bir konumda yer alıyor.

Mass Effect

RPG oyunlarıyla bilinen BioWare’ın en meşhur serilerinden birisi hiç şüphesiz Mass Effect’tir. Bilim kurguyu RPG elementleriyle harmanlayan ve bizlere benzersiz bir hikaye anlatan Mass Effect serisi kesinlikle oynanmaya değer oldukça kıymetli bir oyun serisidir. En iyi hikayeli oyunlardan biri olan Mass Effect’i oynamadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.

StarCraft

Bilim kurgu oyunları denildiği zaman şüphesiz akıllara gelen ilk yapımlardan biri StarCraft’tır. Gerçek zamanlı strateji türünün öncülerinden ve en güçlü temsilcilerinden biri olan StarCraft, oyun tarihinde yeni bir devir açan oyunlardan biridir. Modern E-spor’un atası olan ve bu sporun bugünlere gelmesini sağlayan önemli bir mihenk taşıdır. Strateji oyunlarına ve bilim kurguya biraz olsun ilginiz varsa StarCraft’ı mutlaka oynamalısınız.

Warhammer 40,000: Dawn of War

Bir başka gerçek zamanlı strateji oyunu olan Warhammer 40,000: Dawn of War, bizlere uzak bir gelecekte geçen fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bu evrende savaşlar hiç bitmiyor, karanlık ve kan dolu bir egemenlik yarışı hiç dinmiyor. Türünün en iyilerinden olan Warhammer 40,000: Dawn of War 2006 yılında piyasaya çıkmasına rağmen bugün bile en iyi gerçek zamanlı strateji oyunları arasında gösteriliyor.

Zihninizi açacak, bakış açınızı genişletecek bilim kurgu oyunlarına yer verdiğimiz listemiz bu kadardı. Listede eğer Cyberpunk 2077, Deus Ex gibi oyunları göremediyseniz ve bunun sebebini merak ediyorsanız bilim kurgunun bir alt türü olan Cyberpunk temasının hakim olduğu oyunları listelediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

Yukarıdaki listeden sizin favoriniz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka bilim kurgu oyunu var mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.