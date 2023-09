Deliver Us Mars Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

2023 yılı adeta oyun bombardımanı gibiydi. Pek çok büyük oyun bu yıl içerisinde çıktı ve pek çok oyun gözden kaçtı. Deliver Us Mars da gözden kaçmış olabilecek oyunlardan biri olabilir. Hikaye odaklı bir yapım olan Deliver Us Mars’ta bizleri gerilim dolu bir macera bekliyor.

Deliver Us Mars’ın hikaye odaklı bir oyun olduğunu belirttik. Hal böyle olduğundan pek çok oyuncu Deliver Us Mars Türkçe yama yükleyerek oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorlar. Böylece oyundan maksimum keyif alabiliyorsunuz. Eğer siz de dil bariyerine takılmadan Deliver Us Mars Türkçe yama yüklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Deliver Us Mars Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com’un Deliver Us Mars Türkçe yama sayfasına gidin.

Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Deliver Us Mars’ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Deliver Us Mars’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Deliver Us Mars Hakkında

KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Frontier Foundry tarafından yayınlanan Deliver Us Mars 2023 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. Zengin bir hikayeye sahip olan Deliver Us Mars bizleri adından da anlaşılacağı üzere Mars’a götürüyor.

Outward tarafından çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak üzere görevlendiriliyoruz ve oyun artık bizim için başlamış oluyor. Mars atmosferini iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu oyunda Kathy Johanson isimli bir kadını yönlendiriyoruz.

Deliver Us The Moon'un devamı niteliğinde olan bu oyun sürükleyici bir astronotluk deneyimini bizlere sunuyor. Grafik ve doku kaplaması olarak bir hayli iddialı olan bu oyunu uzaya, bilim kurguya ve özellikle de Mars’a ilgi duyanlara tavsiye ediyoruz.

Deliver Us Mars Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunu nasıl buldunuz? Deliver Us Mars Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.