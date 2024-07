DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Sıkı DRAGON BALL hayranları toplansın! DRAGON BALL: Sparking! ZERO ile hayalinizdeki dövüş oyunu gerçeğe dönüşüyor.

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Spike Chunsoft Co., Ltd. tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan DRAGON BALL: Sparking! ZERO özünde bir dövüş oyunudur. 10 Ekim 2024'te piyasaya sürülecek olan bu oyun efsanevi Budokai Tenkaichi serisinin mirasını taşıyarak oyunculara daha önce hiç olmadığı kadar gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. DRAGON BALL evreninin en güçlü savaşçılarının yıkıcı güçlerini kontrol etmenizi sağlayan bu yapım serinin sıkı hayranlarına hitap edecek şekilde tasarlanmış.

Geniş karakter listesi ve her birinin kendine özgü yetenekleri bulunan bu oyunda dönüşümleri ve teknikleri ile benzersiz dövüş deneyimleri yaşayacağız. Yüksek hızlı 3D dövüşlerle dolu olup, anime serisine sadık kalan nefes kesici görseller ve otantik savaş hareketleri sunan bu oyunda enerji ışınları, hızlı saldırılar, gözle takip edilemeyecek kadar hızlı hareketler ve gezegenleri yok eden nihai saldırılar gibi unsurlar bulunuyor.

Online çok oyunculu modda diğer oyunculara karşı yeteneklerinizi test edebilir veya arkadaşlarınızla çevrimdışı olarak yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. DRAGON BALL: Sparking! ZERO, çeşitli turnuva modları ve zafer koşulları ile şampiyon olma yolunda sizi zorlu mücadelelere sürükler. Orijinal hikayenin aksiyon dolu savaşlarını yeniden canlandırabilir veya favori karakterleriniz için yeni karşılaşmalar keşfedebilirsiniz.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO İndir

DRAGON BALL: Sparking! ZERO indirmeye 11 Ekim 2024 tarihinde açılacak.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO Sistem Gereksinimleri

Henüz açıklanmadı