2024’ün merakla beklenen oyunlarından biri de Dragon Age: The Veilguard. Yayınladığı fragmanlar ile tartışmalar yaratan Dragon Age: The Veilguard serinin 4. ana oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok oyuncu ise Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimlerini merak ediyor. Gelin sizler için Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimlerine göz atalım.

Dragon Age: The Veilguard Sistem Gereksinimleri

Dragon Age: The Veilguard Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64 bit Windows 10/11

: 64 bit Windows 10/11 İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tercih edilir, HDD desteklenir; Windows 11'deki AMD CPU'lar AGESA V2 1.2.0.7 gerektirir

Dragon Age: The Veilguard Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64 bit Windows 10/11

: 64 bit Windows 10/11 İşlemci : Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tercih edilir, HDD desteklenir; Windows 11'deki AMD CPU'lar AGESA V2 1.2.0.7 gerektirir

Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimlerine baktığımızda bu oyunu oynayabilmek için en az GTX 970 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyacımız var. Oyunu en iyi şekilde deneyimlemek için ise RTX 2070 ayarında bir ekran kartına ihtiyacımız var. 16 GB RAM ise artık pek çok oyunda standart haline geldi.

Dragon Age: The Veilguard Kaç GB?

Dragon Age: The Veilguard tam 100 GB yer kaplıyor. Geliştirici ekip oyunu SSD’ye kurmanızı tavsiye ediyor ancak HDD’de destekleniyor. Oyundan en iyi performansı almak için oyunu SSD’ye kurmak gerekiyor. 100 GB’lık boyut ise bu tarz büyük yapımlar için artık standart oldu gibi.

Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Sizin bilgisayarınız Dragon Age: The Veilguard sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.