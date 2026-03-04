Dragon Ball Z Dokkan Battle APK
Dragon Ball Z Dokkan Battle APK, Android'de oynayabileceğiniz anime temalı aksiyon ve RPG oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Dragon Ball Z Dokkan Battle, Bandai Namco tarafından geliştirilen resmi lisanslı bir Dragon Ball mobil oyunudur.
- Oyun, anime tarzı 2D grafikler ve Dokkan’a özgü aksiyon-bulmaca savaş sistemi sunar.
- Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir; ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar içerir.
Dragon Ball Z Dokkan Battle APK, anime dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Dragon Ball evrenini Android cihazlara taşıyan aksiyon ve bulmaca tabanlı RPG oyunudur. Bu Dragon Ball dünyasında, geçmiş ve günümüzden karakterler yeni ve heyecan verici savaşlarda karşı karşıya gelir. Oyundaki savaş sistemi, Dragon Ball animesindeki Ki kürelerini birleştirmeye dayalıdır. Savaş sırasında doğru Ki bağlantılarını yaparak düşmanlarına güçlü saldırılar indirirsiniz ve Dokkan Modu’na girerek yıkıcı Süper Saldırılar gerçekleştirebilirsiniz. Goku’nun Kamehameha’sı, Vegeta’nın Final Flash’ı gibi ikonik anime saldırıları oyunda mevcuttur.
Dragon Ball Z Dokkan Battle APK İndir
Dragon Ball Z Dokkan Battle APK, Android için ücretsiz olarak oynayabileceğiniz, anime temalı aksiyon ve bulmaca RPG deneyimi sunar. Dragon Ball Z ve Dragon Ball Super başta olmak üzere serinin en sevilen karakterlerini çağırarak hayallerinizdeki takımı kurabilir, karakterleri eğitip uyandırarak güçlerini maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.
Eğer siz de anime oyunlarını, strateji gerektiren mobil RPG’leri ve Dragon Ball evrenini seviyorsanız, Dragon Ball Z Dokkan Battle APK'yı indirin!
Dragon Ball Z Dokkan Battle Oyunu Özellikleri
- Android için anime temalı aksiyon ve bulmaca RPG oyunu
- Ki kürelerini birleştirmeye dayalı özgün savaş sistemi
- Goku, Vegeta, Frieza, Cell, Beerus, Jiren ve daha birçok karakter
- Etkileyici 2D anime grafikler ve animasyonlar
- Dokkan Event’leri, World Tournament ve zorlu PvE modları
- Karakter eğitme, uyandırma ve takım kurma sistemi
- Resmi Bandai Namco lisansı
Sıkça Sorulan Sorular
Dragon Ball Z Dokkan Battle oyunu zor mu?
Dragon Ball Z Dokkan Battle, öğrenmesi kolay ancak ilerleyen aşamalarda strateji gerektiren bir oyundur. Yeni başlayanlar için erişilebilir, deneyimli oyuncular için ise zorlayıcı modlar sunar.
Dragon Ball Z Dokkan Battle ücretsiz mi?
Evet, Dragon Ball Z Dokkan Battle ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir. Ancak karakter çağırma ve ilerlemeyi hızlandıran isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunur.
Dragon Ball Z Dokkan Battle offline oynanır mı?
Hayır. Dragon Ball Z Dokkan Battle aktif internet bağlantısı gerektirir çünkü etkinlikler, çağırmalar ve turnuvalar çevrim içi çalışır.
Dragon Ball Z Dokkan Battle hangi Dragon Ball karakterlerini içeriyor?
Oyun; Dragon Ball Z, Dragon Ball Super ve diğer serilerden Goku, Vegeta, Frieza, Cell, Beerus, Jiren ve daha birçok karakteri içerir.