Dragon Ball Z Dokkan Battle APK, Android'de oynayabileceğiniz anime temalı aksiyon ve RPG oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Dragon Ball Z Dokkan Battle, Bandai Namco tarafından geliştirilen resmi lisanslı bir Dragon Ball mobil oyunudur.

Oyun, anime tarzı 2D grafikler ve Dokkan’a özgü aksiyon-bulmaca savaş sistemi sunar.

Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir; ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar içerir.

Dragon Ball Z Dokkan Battle APK, anime dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Dragon Ball evrenini Android cihazlara taşıyan aksiyon ve bulmaca tabanlı RPG oyunudur. Bu Dragon Ball dünyasında, geçmiş ve günümüzden karakterler yeni ve heyecan verici savaşlarda karşı karşıya gelir. Oyundaki savaş sistemi, Dragon Ball animesindeki Ki kürelerini birleştirmeye dayalıdır. Savaş sırasında doğru Ki bağlantılarını yaparak düşmanlarına güçlü saldırılar indirirsiniz ve Dokkan Modu’na girerek yıkıcı Süper Saldırılar gerçekleştirebilirsiniz. Goku’nun Kamehameha’sı, Vegeta’nın Final Flash’ı gibi ikonik anime saldırıları oyunda mevcuttur.

Dragon Ball Z Dokkan Battle APK İndir

Dragon Ball Z Dokkan Battle APK, Android için ücretsiz olarak oynayabileceğiniz, anime temalı aksiyon ve bulmaca RPG deneyimi sunar. Dragon Ball Z ve Dragon Ball Super başta olmak üzere serinin en sevilen karakterlerini çağırarak hayallerinizdeki takımı kurabilir, karakterleri eğitip uyandırarak güçlerini maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

Eğer siz de anime oyunlarını, strateji gerektiren mobil RPG’leri ve Dragon Ball evrenini seviyorsanız, Dragon Ball Z Dokkan Battle APK'yı indirin!

Dragon Ball Z Dokkan Battle Oyunu Özellikleri

Android için anime temalı aksiyon ve bulmaca RPG oyunu

Ki kürelerini birleştirmeye dayalı özgün savaş sistemi

Goku, Vegeta, Frieza, Cell, Beerus, Jiren ve daha birçok karakter

Etkileyici 2D anime grafikler ve animasyonlar

Dokkan Event’leri, World Tournament ve zorlu PvE modları

Karakter eğitme, uyandırma ve takım kurma sistemi

Resmi Bandai Namco lisansı