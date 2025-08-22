Driftwood
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Stoked Sloth Interactive
-
Driftwood, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur.
Rahatlatıcı müzik eşliğinde güzel manzaralar arasında yarışabileceğiniz Driftwood, oyunculara farklı haritalar ve onlarca zorlu seviye sunmaktadır. İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Driftwood'da, kaykay yarışlarına katılın ve liderlik tablosunda üst sıralara çıkmaya çalışın.
Diğer yarış oyunlarının aksine Driftwood, kaykay temasıyla ön plana çıkmaktadır. Düz bir pistte gitmek yerine eşsiz dağ manzaralarından aşağı süzülecek, akrobatik hareketler yapacak ve sonsuz bölümleri bitirmeye çalışacaksınız.
Hızlı gitmenize gerek yok. Sadece drift ve eğlenceli akışa odaklanabilirsiniz. Yokuş aşağı longboard deneyimini mükemmel bir şekilde yaşayın ve Driftwood'un oyunculara sunduğu serbet stil kaykay numaralarını sergileyin.
Driftwood İndir
Karakterinizi ve kaykayınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayakkabı, çorap, pantolon ve diğer tüm giysileri istediğiniz gibi ayarlayabilir ve kaykayınızın desenini değiştirebilirsiniz.
Siz de Driftwood indirin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir longboard deneyimi yaşayın!
Driftwood Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 or higher
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4460
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Evet