Çevrim İçi Gizlilik İçin DuckDuckGo Kullanmanın Faydaları

İnternet kullanıcılarının en çok belirttikleri endişelerinden biri, çevrim içi gizlilik için aldıkları tedbirlerin yetersiz olabilmesidir. Bu kullanıcılardan bazıları daha önce maalesef ki DuckDuckGo kullanmanın faydaları ile karşılaşmadıkları için çevrim içi gizlilik sağlama konusunda hayli iyi olan DuckDuckGo ve benzeri arama motorlarını kullanmaya tereddütle bakmaktadır.

Çevrim İçi Gizlilik Neden Önemsenmeli?

Bing ve Google gibi tipik arama motorları, kullanıcıların arama geçmişlerini genellikle sunucularında depolar. Bu arama geçmişlerinde ziyaret edilen bütün internet siteleri yer almaktadır. Ayrıca bu arama motorları sadece ziyaret edilen internet sitelerinin listesini ve arama kutusuna yazılan kelimeleri kaydetmekle kalmaz aynı zamanda arama yapılan saat ve tarih, arama yapılırken kullanılan tarayıcı, işletim sistemi ve IP adresi gibi önemli bilgileri de toplar.

Tüm bu mühim bilgilerin kontrol sahibi olmadığınız bir sunucuda toplanması oldukça sinir bozucu olabilir. Şirketin verilerinizi kullanmadığından yahut kullanmayacağınızdan asla emin olamazsınız. Ayrıca, en önemli verilerinize sahip olan şirketler, yasalara uymak için verilerinizi kolluk kuvvetlerine teslim etmek zorunda da kalabilir.

DuckDuckGo Kullanmanın Faydaları Neler?

DuckDuckGo, yukarıdaki senaryoların tamamını imkânsızlaştırır. DuckDuckGo, verilerinizin hiçbirini sunucularında saklamadığı için verilerinizin satılması, teslim edilmesi vb. işlemlerde bulunması mümkün değildir.

Peki, DuckDuckGo kullanmanın faydaları ve DuckDuckGo’nun normal bir arama motorundan farkı nedir? İşte DuckDuckGo ile ilgili merak edilenler!

1. DuckDuckGo, Veri Sızıntısı Önlüyor

Google ve benzeri popüler arama motorları, arama kutusuna yazdığınız kelimeleri ve arama sonuçlarında tıkladığınız bağlantıları kullanarak hakkınızda bilgi toplar. DuckDuckGo ise bunu “veri sızıntısı” olarak nitelendirdi.

Arama motorlarının üçüncü taraflarla paylaştıkları sadece ne aradıklarınızı içermekle kalmıyor; IP adresinizi, işletim sisteminizi, tarayıcınızı ve benzeri bilgileriniz de üçüncü taraflarla paylaşılıyor. Kısacası, internet siteleri hakkınızda bilgi sahibi olmak için sadece tek bir tıklamaya ihtiyaç duyuyor.

DuckDuckGo, web sitelerinin tıklamanın geldiğini bilmemesi için tıklamalarınızı yeniden yönlendirerek veri sızıntısını otomatik olarak engellemektedir.

2. DuckDuckGo, Arama Geçmişi Kullanmıyor

DuckDuckGo, daha önce de belirttiğimiz gibi, arama geçmişinizi kaydetmez. Arama geçmişiniz DuckDuckGo’nun sunucularında saklanmadığı için verilerinize başkalarının erişmesi de imkânsızdır. Ancak internet tarayıcısının arama geçmişinizi kaydetmeye devam ettiğini de unutmamanız gerekir.

İnternet tarayıcılarının takip etmesini önlemek için de alternatifler bulunuyor. Gizliliğinizi korumak için en güvenli web tarayıcıları, çevrim içi gizlilik sağlama konusunda oldukça yeteneklidir.

3. DuckDuckGo, Kullanıcı Profili Oluşturmuyor

Arama motorları, şirketlere daha iyi bir reklam hizmeti sunmak için kullanıcıların şu bilgilerini içeren bir kullanıcı profilini oluşturur:

Kullanıcının yaşı

Kullanıcının cinsiyeti

Kullanıcının arama geçmişi

Kullanıcının IP adresi

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri

Kullanıcının işletim sistemi

Kullanıcının cihaz modeli

DuckDuckGo yukarıda yer alan bu bilgilerin hiçbirini kullanmadığı için bir kullanıcı profili de oluşturmaz.

4. DuckDuckGo, Reklam İzleyicilerini Engelliyor

DuckDuckGo ile ziyaret ettiğiniz internet sitelerinde reklam izleyicileri yer alıyor ise DuckDuckGo ilk olarak bunları engellemeye çalışmaktadır. DuckDuckGo, reklam izleyicilerini engelleme konusunda genellikle başarılı olmaktadır.

5. DuckDuckGo, Verileri Şifreliyor

DuckDuckGo’nun arama sonuçlarından birine tıklarsanız arama motoru internet sitesinin şifreli sürümünü otomatik olarak çekmektedir. Bu koruma, verilerinizi daha da güvenli bir hâle getirmektedir.

DuckDuckGo, yapılan aramalar ve ziyaret edilen internet siteleri hakkında iyi kararlar vermenize yardımcı olabilecek bir araçtır. DuckDuckGo’nun tarayıcı uzantısını kullanırsanız ziyaret ettiğiniz her internet sitesini ayrıntılı olarak kontrol edebilirsiniz.