Hackerlardan Nasıl Korunursunuz?

Günümüzün vazgeçilmezi veriler, çok önceden beri hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle uğruna savaşların çıktığı petrolden artık daha değerli olan veriler, her geçen gün daha da popülerleşmekte.

Tabi ki bu durumda siber korsanlar çok daha fazla bu çerçeve içinde rol oynamaktadır. Aslında bu sorunun yani veri güvenliğinin şu an %100 bir çözümü yoktur ama bu hiçbir şey yapmamamız gerektiği anlamına gelmemektedir. Üstün güvenlik önlemleri alarak hackerlardan nasıl korunabileceğimizi öğrenebiliriz.

Hackerlardan Nasıl Korunabiliriz?

Güçlü şifre

Farklı e-posta

Sanal makine

VPN kullanmak

Tor veya DuckDuckGo gibi tarayıcılar

Gizli hesap

İnternetteki verilerinizin saklanması

İkinci kişilerin verileri saklaması

Anonimlik

Eski hesapları silmek

Güçlü Şifre

İnternet dünyasında hiçbir zaman güvenli olmadığımızı artık öğrenmiş durumdayız. Ancak, kendimizi yine de siber korsanlara ya da kötü niyetli kişilere karşı koruyabiliriz. Bu güvenlik önlemlerinden biri de güçlü birer şifre koymak olacaktır.

Bu noktada önemli olan ise güçlü bir parola koymak istiyorsanız şifrenizde kişisel verilerinizden veya basit bilgiler içeren karakterler, kelimeler koymamak olacaktır. Aşağıda verdiğimiz örneklerle güçlü birer şifre ve yanlış bir parola örneğini görebilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda var her platformda aynı şifreyi kullanmamanız gerekir. Eğer bu parolaları nasıl hatırlayacağım diyorsanız güçlü ve güvenli parola nasıl oluşturulur adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Yanlış şifre: "123izmir321, "Galatasaray34"

Güçlü şifre: "nJo52493%&*95cem2341"

Farklı E-posta

İnternet üzerinde artık her yerde e-postalar kullanılmaktadır. Bu nedenle hackerlardan korunmak için farklı e-postalar kullanmak bizim güvenliğimizi daha da arttıracaktır. Örneğin yemek siparişi verdiğiniz bir uygulamadaki e-posta ile e-Devlette bulunan e-postanız aynı olmamalıdır. Devlet, banka gibi kurumlar için farklı bir e-posta, internet üzerinden alışveriş yapılan platformlar için farklı bir e-posta kullanılması gerekir.

Sanal Makine

İnternet üzerinde güvenliği sağlamak için gerekenler arasında bulunanlardan biri de sanal makinelerdir. Sanal makineler sayesinde bilgisayarınızın içinde birer bilgisayar oluşturulur ve kendi kişisel bilgisayarınız güvende kalır. Sanal makine nedir merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

VPN Kullanmak

İnternet üzerinde herkesin bildiği gizlilik yollarından biri de VPN kullanmaktır. VPN kullanmak ne kadar doğru olsa dahi hackerlardan korunmak için %100 güvenli bir çözüm olmayabilir bu nedenle tüm güvenlik önlemlerini birlikte almanızı öneririz.

Tor veya DuckDuckGo Tarayıcılarını Kullanmak

Tor veya DuckDuckGo gibi internet tarayıcıları internet üzerinde dolaşmak isteyenler için VPN'lerden daha fazla güvenli olmaktadır. Ayrıca Tor tarayıcısı hackerların en fazla kullandığı tarayıcılar arasında yer alır. Tor tarayıcısı gizlilik amaçlı DuckDuckGo arama motorunu kullanmaktadır.

Gizli Hesap

Hackerlar sizin hakkınızda bilgi toplamak isterlerse ilk başvuracakları yerlerden biri arama motorları ve sosyal medyalardır. Bu nedenle sosyal medya hesaplarınızı gizliye almanızı tavsiye ederiz.

İnternetteki Verilerinizin Saklanması

Hackerlardan nasıl korunabilirim diyorsanız internet üzerindeki bilgilerinizi araştırmanızı ve gereksiz veya kişisel olan verilerinizi silmenizi öneririz. Bu işlem en kolay Google arama tüyolarıyla yapılabilmektedir.

İkinci Kişilerin Verileri Saklaması

İnternet üzerinde hackerlardan ne kadar korunmaya çalışsanızda size ulaşmanın en kolay yollarından biri de eşiniz dostunuzdur. Çünkü siz ne kadar verilerinizi saklı tutsanız dahi sizinle bağlantılı olan kişiler bu önlemleri almazsa hackerlar size çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Bu örneklerden biri de Getcontact'dir.

Anonimlik

Hackerlardan nasıl korunurum diyorsanız internet dünyasında ilk yapmanız gereken şeylerden biri de olabildiğince anonim olmaktır.

Eski Hesapları Silmek

Hackerlar bir kişiye saldırı düzenlemeden önce veri toplaya bilir. Veri bilimi kullanarak insanların geçmişte neler yaptıklarını bulabilir ve geleceğe dönük saldırılar düzenleyebilir. Örneğin daha önceden Facebook veya VK sitesi gibi yerlerde hesaplarınız varsa ama kullanmıyorsanız ve oradaki veriler gizli değilse basit birkaç aramayla herkes verilerinize ulaşabilecektir. Bu platformlar genişletilebilir.

Hatırlatmakta fayda var internet dünyasında %100 güvenli olmanız mümkün olmasa dahi bu önlemleri alarak güvenliğinizi üst seviyelere çıkarabilrsiniz. Ancak, bu yöntemlerin hepsini bir arada kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Tek başına pek bir işe yaramayabilir.

Bu içeriğimizde hackerlardan nasıl korunursunuz? Adlı soruya cevap verdik. Sizler hackerlardan korunmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz, bu listede neler olmalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.