Günümüzde yabancı dil bilmenin hem gündelik hayatımız üzerinde hem de iş hayatımız üzerinde görmezden gelinemeyecek ölçüde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki akıllı telefonlarımızda İngilizce öğrenmek için uygulamalar mevcut. Peki ama yeni bir dil öğrenme sürecinde yararlanabileceğiniz mobil uygulamalar hangileri? Sizler için oluşturduğumuz bu listede İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar ile karşınızdayız.

Hemen aşağıda yer verdiğimiz uygulamaların önemli bir kısmı, aslında İngilizce'den çok daha fazlasını sunuyor. Yani bu uygulamalardan yalnızca İngilizce bilginizi değil, aynı zamanda alternatif yabancı dillere yönelik bilginizi de rahatlıkla geliştirebilirsiniz.

İngilizce Öğrenmek için En İyi Uygulamalar Neler?

Duolingo

Voscreen

Mondly

Speaky

Busuu

1- Duolingo

Söz konusu şey yabancı dil öğrenmek olduğunda, pek çok kişinin aklına gelecek ilk uygulama Duolingo olacaktır. Tabii ki İngilizce için de destek sunan bu uygulamada sıfırdan gelişmişe kadar pek çok bilgiyi öğrenebilir, kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine yönelik ayrıntılı detaylara dahi ulaşabilirsiniz.

2- Voscreen

Türk geliştiriciler tarafından ele alınan Voscreen, eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğrenmenizi sağlamak üzerine kurgulanmış ve bu amaçla geliştirilmiş bir mobil uygulama olarak öne çıkıyor. Bu uygulamayı kullanabilmek için öncelikle üye olmanız gerekiyor.

3- Mondly

Bünyesinde otuz üç farklı dile yer veren Mondly; kelime dağarcığı, dil bilgisi ve telaffuz gibi kapsamlı alanlarda detaylı işlevler sunuyor. Uygulamayı kullanırken bol bol okuma, yazma ve konuşma egzersizleri yapıyorsunuz. Ayrıca uygulamada ses tanıma teknolojisi de bulunuyor.

4- Speaky

Başlamadan önce size bir seviye tespit sınavı uygulayan Speaky, daha sonrasında sizi ana dili İngilizce olan kişiler ile eşleştiriyor. Bu sayede tıpkı Cambly gibi o dili konuşan insanlarla egzersiz yapma imkanınız bulunuyor. Tabii uygulamanın farklı dillere de destek sunduğunu hatırlatmak gerek.

5- Busuu

Busuu Free ve Premium olmak üzere iki farklı paket seçeneği sunuyor. Ücretsiz aboneliklerde derslere ve materyallere sınırlı erişim elde ediyorsunuz. Premium abonelikte ise tüm işlevlerden sınırsız olarak faydalanmanız ve çevrim dışı olarak kullanmanız mümkün hale geliyor.

Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna gelmiş olduk. Peki bu uygulamalar arasından sizin favoriniz hangisi? Sizce hangi uygulama daha başarılı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.