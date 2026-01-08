CAD çizimlerini görüntüleyebileceğiniz DWG FastView APK, aynı zamanda kapsamlı düzenleme seçenekleri de sunuyor.

Berkcan Aktürk - 56 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama; .dwg, .dxf, .dws ve .dwt formatlarını herhangi bir dosya boyutu sınırı olmaksızın sorunsuz bir şekilde açar.

Sadece bir "görüntüleyici" değil, aynı zamanda güçlü bir editördür. Nesne yakalama (snap), katman yönetimi (layer), hassas ölçüm, metin ekleme ve çizim araçları ile projeleriniz üzerinde anlık değişiklikler yapmanıza imkan tanır.

Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi popüler bulut servisleriyle entegre çalışır.

Mühendisler, mimarlar ve tasarımcıların kullanabileceği DWG FastView APK, CAD çizimlerini mobilde düzenleme imkanı sunuyor. Bilgisayar destekli tasarım dosyalarınızı Android cihazlarınızda rahatlıkla görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. En kapsamlı çizimleri bile hızlıca yükleyebilir ve profesyonel hayatınızda büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz.

Sadece bir görüntüleyici değil, aynı zamanda güçlü bir editör olarak karşımıza çıkıyor. Çizim döndürme, yakınlaştırma, metin ekleme ve katmanlar üzerinde çalışma gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, çizimlerinizi PDF veya resim formatlarında dışa aktarabilirsiniz.

DWG FastView uygulamasının dosya uyumluluğuna yakından bakacak olursak; .dwg, .dxf, .dws ve .dwt formatlarını herhangi bir sorun olmadan DWG FastView APK ile açabilirsiniz.

DWG FastView APK İndir

Temel görüntüleme ve basit düzenleme özelliklerini ücretsiz olarak sunan bu uygulama, daha ayrıntılı özelleştirme seçeneklerini "Premium" abonelik ile sunmaktadır. Özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra daha fazla bulut depolama ve reklamsız kullanım deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Siz de DWG FastView APK indirin ve CAD çizimlerinizi Android cihazlarınızda düzeneleme imkanına sahip olun!

DWG FastView - CAD Viewer&Editor Uygulaması Özellikleri

Android için CAD çizimleri görüntüleme ve düzenleme uygulaması

.dwg, .dxf, .dws ve .dwt dosya formatları ile uyumlu

PDF ve resim dosyası olarak dışa aktarım

Kullanıcı dostu arayüz

Kapsamlı düzenleme seçenekleri

Ücretsiz kullanım desteği