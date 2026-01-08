DWG FastView APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99 MB
- Üretici Gstarsoft Co., Ltd.
-
CAD çizimlerini görüntüleyebileceğiniz DWG FastView APK, aynı zamanda kapsamlı düzenleme seçenekleri de sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama; .dwg, .dxf, .dws ve .dwt formatlarını herhangi bir dosya boyutu sınırı olmaksızın sorunsuz bir şekilde açar.
- Sadece bir "görüntüleyici" değil, aynı zamanda güçlü bir editördür. Nesne yakalama (snap), katman yönetimi (layer), hassas ölçüm, metin ekleme ve çizim araçları ile projeleriniz üzerinde anlık değişiklikler yapmanıza imkan tanır.
- Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi popüler bulut servisleriyle entegre çalışır.
Mühendisler, mimarlar ve tasarımcıların kullanabileceği DWG FastView APK, CAD çizimlerini mobilde düzenleme imkanı sunuyor. Bilgisayar destekli tasarım dosyalarınızı Android cihazlarınızda rahatlıkla görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. En kapsamlı çizimleri bile hızlıca yükleyebilir ve profesyonel hayatınızda büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz.
Sadece bir görüntüleyici değil, aynı zamanda güçlü bir editör olarak karşımıza çıkıyor. Çizim döndürme, yakınlaştırma, metin ekleme ve katmanlar üzerinde çalışma gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, çizimlerinizi PDF veya resim formatlarında dışa aktarabilirsiniz.
DWG FastView uygulamasının dosya uyumluluğuna yakından bakacak olursak; .dwg, .dxf, .dws ve .dwt formatlarını herhangi bir sorun olmadan DWG FastView APK ile açabilirsiniz.
DWG FastView APK İndir
Temel görüntüleme ve basit düzenleme özelliklerini ücretsiz olarak sunan bu uygulama, daha ayrıntılı özelleştirme seçeneklerini "Premium" abonelik ile sunmaktadır. Özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra daha fazla bulut depolama ve reklamsız kullanım deneyimi de yaşayabilirsiniz.
Siz de DWG FastView APK indirin ve CAD çizimlerinizi Android cihazlarınızda düzeneleme imkanına sahip olun!
DWG FastView - CAD Viewer&Editor Uygulaması Özellikleri
- Android için CAD çizimleri görüntüleme ve düzenleme uygulaması
- .dwg, .dxf, .dws ve .dwt dosya formatları ile uyumlu
- PDF ve resim dosyası olarak dışa aktarım
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kapsamlı düzenleme seçenekleri
- Ücretsiz kullanım desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama tamamen ücretsiz mi?
Temel görüntüleme ve basit düzenleme araçları ücretsizdir. Ancak, gelişmiş düzenleme özellikleri, daha fazla bulut depolama ve reklamsız deneyim için "Premium" abonelik gereklidir.
3D modelleri görüntüleyebilir miyim?
Evet. DWG FastView, 2D çizimlerin yanı sıra 3D modelleri de görüntülemenize, farklı açılardan incelemenize ve 3D görünümler arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar.
Çizimlerimi farklı formatlara dönüştürebilir miyim?
Evet. Hazırladığınız veya düzenlediğiniz CAD çizimlerini doğrudan uygulama üzerinden PDF, JPG, PNG veya BMP gibi yaygın dosya formatlarına dönüştürerek paylaşabilirsiniz.
Yazı tipi (font) sorunlarını nasıl çözerim?
Çizimlerinizde eksik yazı tipi nedeniyle karakterler düzgün görünmüyorsa, uygulama üzerinden kendi özel .shx veya .ttf font dosyalarınızı "Fonts" klasörüne yükleyerek bu sorunu giderebilirsiniz.
Uygulama güvenli mi? Çizimlerim çalınabilir mi?
Uygulama, dosya güvenliği için endüstri standartlarında şifreleme kullanır. Ayrıca dosyalarınızı bulut yerine sadece kendi cihazınızda (Yerel Mod) saklamayı seçerek tam kontrol sağlayabilirsiniz.