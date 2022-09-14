Grafik tasarımı ilgilendiren konuların başında vektörel çizim nedir sorusu geliyor. Vektörel çizim, grafik tasarımlarında kullanılmaktadır. Bu çizim yöntemi, vektörel tabanlı programlarla gerçekleşir. Vektörel çizim için olağanüstü beceriye gerek yoktur. Vektörel çizim için bol bol konuyla ilgili araştırma ve pratik yapmak gerekiyor.

Vektörel çizim çalışmaları; web site görselleri, teknik çizimler, logo, video oyunu karakterleri ve 3D tasarım alanlarında yapılıyor. Vektörel çizimlerin geniş kullanım alanları vardır. Minimalist tasarımlara imza atmak isteyenler tarafından kullanılan bir tekniktir. Tüm belirttiğimiz bu konular kapsamında yazımızda vektörel çizim ne demek konusundan bahsedeceğiz.

Vektörel Çizim Nedir?

Vektörel çizim; görüntülerin mevcut kalitesini bozmadan onların yeniden boyutlanmasını, ölçeklenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Vektörel çizimlerle çalışmalar kolay yapılır. Çizimler gerçekçi, farklı ve iddialı şekilde ortaya çıkar.

Vektörel çizimlerle logo, reklam panosu gibi pek çok öge düzenlenir. Kusursuz çizimler ortaya çıkarması sebebiyle reklam çalışmalarında çok kullanılıyor. Kullanışlı kullanım seçenekleriyle günümüzde en çok tercih edilen çizim yöntemidir.

Özel tasarım projelerinde vektörel çizimler; ölçeklenebilir, kreatif ve nitelikli görüntülerin elde edilmesini sağlıyor. Çözünürlükten bağımsız olarak nesnelerin her biri matematiksel ifadelerle oluşturulur.

Detaylar kaybedilmeden en ince noktasına kadar vektörel çizimlerle oluşturulan görüntülerde yer alır. Matematiksel değerlerle vektörel çizimler gerçekleşir. Piksel vb. çözünürlük ölçülerini içinde barındırmaz. Çizimler rastgele büyütüldüğünde de görüntü kaybına sebep olmaz. Aynı zamanda vektörel çizimler, kolay boyutlandırılabilir.

Vektörel Çizim Programları Nelerdir?

Vektörel çizim örnekleri için vektör tabanlı programlardan yararlanılması gerekiyor. Vektörel çizim programları;

Adobe IIIustrator,

Adobe Indesign,

Inkspace,

CorelDraw,

Adobe IIIustrator

Vektörel çizimlerde en çok Adobe IIIustrator programı kullanılıyor. Adobe IIIustrator programıyla kusursuz çizim, logo, tipografi, ikon gibi çalışmalara imza atılabilir. Adobe IIIustrator ile sanat eserleri ortaya çıkıyor. Yüksek çözünürlükte ve kalitede çizimler gerçekleşir.

Adobe Indesign

Vektörel çizimler Adobe Indesign programıyla da gerçekleşir. Bu programla yalnızca vektörel çizimler gerçekleşmez. Aynı zamanda çoklu sayfalı çalışmalarda yapılmaktadır. Masaüstü yayıncılık içinde kullanılan program olarak da bilinir.

Inkspace

Inkspace programıyla özgür çizimlere imza atabilirsiniz. Inkspace programından yararlanarak kaliteli vektörel çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Bu programın en önemli özelliği gelişmiş araçlardan oluşmasıdır. Program bilgisayara kolayca yüklenerek kullanılabilir.

CorelDRAW

Vektörel tabanlı bir diğer programsa, CorelDRAW’dir. Zorlanmadan ve hızlıca vektörel çizimler için CorelDRAW programını kullanabilirsiniz. İllüstrasyon gibi çalışmalar kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Vektörel Çizim Nasıl Yapılır?

Başarı ve kusursuz vektörel çizim örnekleri için bol pratik yapmak gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz programlarla etkili ve kolay vektörel çizimler yapılabilir. Bu programlar sayesinde ortaya başarılı, estetik vektörel çizimler çıkar. Yalnız vektörel çizimlerin kusursuz olması için zaman gerekiyor. Kişi zamana bağlı pratik yapa yapa çizimlerini geliştirebilir.

Vektörel çizim yapabilmek için ilk olarak obje görselinden başlanabilir. Objelerin görsellerini kişi vektörel çizerek kendini geliştirebilir. Zaman içinde kişi yaptığı pratiklerle vektörel çizimlerini sanat eserine dönüştürebilir.

Seri çizimlerin yanı sıra illüstrasyonlarda vektörel çizimlerle gerçekleşir. Vektörel çizimlerle farklı renk ve boyutlarda çalışmalar yapılır. Farklı nesnelerin renklendirmesi ve şekillendirmesiyle kişi vektörel çizim konusunda kendini geliştirebilir. Bu çizim yönteminde görsel detaylar olduğu gibi kalır. Görsel detayların kayba uğraması söz konusu değildir.

Vektörel çizim örnekleri; tarama, renk, metin, şekil ve geometri kapsamında ortaya çıkıyor. Yazımızda “vektörel çizim nedir” sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Windows’ta kullanılan çizim programlarıyla ilgili bilgi edinmek içinde “Windows İçin En İyi Ücretsiz Grafik ve Çizim Programları” başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.